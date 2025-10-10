光復贈帽小女孩的國軍「天菜」 101旅陳保宏士官長獲十軍團表揚

日前在花蓮光復支援災後復原，並在離開時贈帽小女孩引發網友爆量讚賞的步兵101旅陳士官長，近日獲十軍團指揮官李榮華中將表揚，並獲頒當時場景的專屬照片以茲紀念。（軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕花蓮光復鄉9月23日馬太鞍溪溢流水患，在各地國軍、鏟子超人接力馳援下，部分地區交通、水電已陸續恢復正常；對此，許多「感謝國軍」的社群影音圖文開始擴散，軍媒也抓緊時機宣傳官兵辛勞。其中，一段官兵贈帽小女孩的溫馨影片更引發爆量關注，紛紛問「這是誰？」，而這題答案已在昨（9）日揭曉，他就是現於步兵101旅服務的陳士官長。

國軍官媒《軍聞社》報導指出，各地部隊持續支援花蓮光復鄉災後復原，不畏辛勞只為給人民心中有堅實依靠，而當地民眾日前也親自手寫、手繪感謝卡片並送至國軍前進指揮所，寫道：「沒有披風，卻有最堅定的背影，光復的重生，刻在你們的汗水裡，謝謝你們，真正的超人」、「不同的任務，一樣的信念，不只鏟泥，也搬希望」等話語，致敬國軍官兵無私奉獻。

陳保宏士官長在光復災區贈帽的溫馨舉動，成為社群媒體Threads上近日廣受讚許的熱門話題，更被許多網友稱作國軍最好的形象宣傳。（青年日報官方Facebook）

其中，一位在光復現場支援的國軍士官，因在路上隨手贈與小女孩闊邊帽的舉動被民眾拍下並發上社群媒體，引發網友爆量關注，紛紛在貼文底下留言，並直言讚許是最棒的國軍宣傳、像極了日本動畫《海賊王》場景等回饋；而這位贈帽英雄的真實身分也在9日揭曉，他就是現於陸軍步兵101旅服務的陳保宏士官長。

軍媒《青年日報》則引述陳保宏本人回憶寫道，當時每天救災任務結束，一定會經過那位小女孩的家門口，而小女孩也會和國軍擊掌說「謝謝」，短短幾個字的鼓勵是他一天裡獲得的最大動力，也才令他動容，主動將自己的叢林帽送給小女孩，「那一刻，我覺得所有的辛苦都值得了。」，而這段影片經網友上傳後，也著實溫暖了無數大眾的心。

陳保宏士官長完成災區清理重建的階段性任務後，踏進光復車站並與站員擊掌，坐上專案火車返回部隊駐地。（軍聞社）

陳保宏直言，他的責任就是要讓光復居民盡快恢復正常生活，「因為這不只是我們的工作，而是我們的使命」，而民眾的加油聲，就是他們堅持救災的動力來源。

