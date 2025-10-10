賴清德築「台灣之盾」 要讓愛三、天弓、NASAMS飛彈指管大一統

波蘭武裝部隊的愛國者防空飛彈連，上（9）中旬首度以IBCS系統實射愛國者二型GEM-T飛彈，成功攔截約25公里外的巡弋飛彈靶彈，創下該系統國際實測新紀錄。（波蘭國防部官網）

〔記者陳治程／台北報導〕我國年度雙十國慶登場，這天不只全國放假，總統府也盛大慶賀，在陸航直升機、勇鷹高教機的衝場「應援」下和國人共享喜悅；而總統賴清德致詞時不只提及台灣民主里程碑，更宣示將打造「台灣之盾」，以密集防空火網守護國家安全。專家表示，這項意味著過往分別運作的國造、美製飛彈系統將整合，使防空體系指管邁向「大一統」。

賴清德今（10）日在國慶典禮致詞時宣布，我國國防支出明（2026）將超過GDP百分之3，並目標在2030年前達GDP百分之5，展現守護國家的決心；更提出國防支出三大目標應對敵情威脅、為國防產業注入活水，其中的首要任務，就是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德今（10）國慶典禮上致詞時宣示，將打造分層防禦、高度感知、有效攔截的「台灣之盾」（T-Dome）系統，守護台灣人民安全。（記者羅沛德攝）

此前，中科院才在甫落幕的台北國際航太暨國防工業展首日，與美商諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）簽署合作備忘錄，宣告雙方未來將以「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）技術為基礎，聯手打造先進的防空暨飛彈防禦體系；前空軍愛國者飛彈營長、台灣智庫諮詢委員周宇平表示，這項宣示確立國軍將整合國造、外購飛彈，為愛國者、天弓等系統建立共同的戰場圖像。

諾格的IBCS系統採開放式架構，具備「即插即戰」（Plug&Fight）、「射擊指揮」（Fire Direction）功能，能全面整合現有陸、海基防空雷達和空中載台，甚至是衛星、長程預警雷達情資，運用「整體射擊指揮網路」（IFCN）轉化成通用雷達訊號，供所有接戰單位使用，滿足分散部署、全域作戰目標。

圖為諾格「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）架構一覽圖。（諾斯洛普．格魯曼官網）

先前有知情人士向本報說明，IBCS系統除可整合美軍的愛國者、薩德（THAAD）防空系統，E-2D空中預警機及F-35戰機等儎台，M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭及「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS）等也能納入指管，加上其A/B Kit整合非美製系統的能力，可望助國軍建構全方位防空體系，提升戰場資源管理和指揮所的決策效能。

相關報導請見

賴清德宣布打造台灣之盾 新購NASAMS將扮台穹要角

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法