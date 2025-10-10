自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情人物

國慶展演「嬌點」是她！ 許婕庭是陸軍首位女性軍樂隊長

2025/10/10 15:05

國慶大典及國慶展演動今天順利進行，國防部三軍聯合樂儀隊的表演獲得全場掌聲，擔任陸軍軍樂隊首位女性隊長的許婕庭少校更是焦點人物。（記者羅沛德攝）國慶大典及國慶展演動今天順利進行，國防部三軍聯合樂儀隊的表演獲得全場掌聲，擔任陸軍軍樂隊首位女性隊長的許婕庭少校更是焦點人物。（記者羅沛德攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國慶大典及國慶展演動今天順利進行，國防部三軍聯合樂儀隊的表演獲得全場掌聲，擔任陸軍軍樂隊首位女性隊長的許婕庭少校更是焦點人物，她處在身材高大的三軍樂儀隊隊員之中，顯得格外嬌小，但卻展現領導軍樂隊的英氣，備受各界矚目。

國防部三軍聯合樂儀隊，包括國防部聯合樂隊暨三軍儀隊，儀隊的掌旗官平均身高190公分，一出場就震撼全場，他們不僅展現勤訓精練的成果，更特別演奏《中華職棒之歌》，向去年為國爭光的中華隊英雄致敬。

陸軍軍樂隊隊長許婕庭少校，個子嬌小卻展現帶領軍樂隊的英氣。（記者羅沛德攝）陸軍軍樂隊隊長許婕庭少校，個子嬌小卻展現帶領軍樂隊的英氣。（記者羅沛德攝）

在眾多高大身材的樂儀隊隊員行列之中，一位身材嬌小卻帶領著陸軍軍樂隊的女性軍官格外受到矚目。軍方員今天表示，許婕庭少校是政戰學院藝系音樂組丶台灣師大音樂碩士畢業，她曾任104旅連輔導長丶軍樂隊輔導長丶軍樂隊副隊長及21砲指部營輔導長等職，月前接任陸軍軍樂隊隊長職務，也成為陸軍軍樂隊首位的女性隊長。

三軍樂儀隊過去不乏有女性隊員，也曾有女性擔任國防部三軍樂隊大隊長，軍方官員說，曹維琪上校在退伍前，曾擔任長達十年之久的大隊長職務，還是第一位穿上海軍大禮服，站在職棒場上領唱國歌的軍人。曹維琪也曾在上電視節目中自爆一件糗事，因為在某次的總統就職典禮上，身為大隊長的她，忘了下令讓隊員樂器下肩，就讓所有隊員扛著樂器，聽著致詞40分鐘，但隊員們依舊非常敬業的扛著樂器，完美的完成任務。

退伍上校曹維琪曾任三軍樂儀隊大隊長。（資料照，記者羅沛德攝）退伍上校曹維琪曾任三軍樂儀隊大隊長。（資料照，記者羅沛德攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中