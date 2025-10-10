國慶展演「嬌點」是她！ 許婕庭是陸軍首位女性軍樂隊長

國慶大典及國慶展演動今天順利進行，國防部三軍聯合樂儀隊的表演獲得全場掌聲，擔任陸軍軍樂隊首位女性隊長的許婕庭少校更是焦點人物。（記者羅沛德攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國慶大典及國慶展演動今天順利進行，國防部三軍聯合樂儀隊的表演獲得全場掌聲，擔任陸軍軍樂隊首位女性隊長的許婕庭少校更是焦點人物，她處在身材高大的三軍樂儀隊隊員之中，顯得格外嬌小，但卻展現領導軍樂隊的英氣，備受各界矚目。

國防部三軍聯合樂儀隊，包括國防部聯合樂隊暨三軍儀隊，儀隊的掌旗官平均身高190公分，一出場就震撼全場，他們不僅展現勤訓精練的成果，更特別演奏《中華職棒之歌》，向去年為國爭光的中華隊英雄致敬。

陸軍軍樂隊隊長許婕庭少校，個子嬌小卻展現帶領軍樂隊的英氣。（記者羅沛德攝）

在眾多高大身材的樂儀隊隊員行列之中，一位身材嬌小卻帶領著陸軍軍樂隊的女性軍官格外受到矚目。軍方員今天表示，許婕庭少校是政戰學院藝系音樂組丶台灣師大音樂碩士畢業，她曾任104旅連輔導長丶軍樂隊輔導長丶軍樂隊副隊長及21砲指部營輔導長等職，月前接任陸軍軍樂隊隊長職務，也成為陸軍軍樂隊首位的女性隊長。

三軍樂儀隊過去不乏有女性隊員，也曾有女性擔任國防部三軍樂隊大隊長，軍方官員說，曹維琪上校在退伍前，曾擔任長達十年之久的大隊長職務，還是第一位穿上海軍大禮服，站在職棒場上領唱國歌的軍人。曹維琪也曾在上電視節目中自爆一件糗事，因為在某次的總統就職典禮上，身為大隊長的她，忘了下令讓隊員樂器下肩，就讓所有隊員扛著樂器，聽著致詞40分鐘，但隊員們依舊非常敬業的扛著樂器，完美的完成任務。

退伍上校曹維琪曾任三軍樂儀隊大隊長。（資料照，記者羅沛德攝）

