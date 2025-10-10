限制級
印尼彎道超車 直接推無人潛艦 還秀出原型船
近日印尼軍隊在其成立80周年的閱兵式上，亮相無人潛艦，還能攜帶多枚魚雷和「飛魚」反艦飛彈。（圖取自X@nex_def）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕擁有5艘潛艦的印尼，近日在印尼軍隊成立80周年的閱兵式上，直接亮相無人潛艦，還能攜帶多枚魚雷和「飛魚」反艦飛彈，令人驚艷。
軍聞網站「Naval News」報導，該無人潛艦又叫自主潛航器，不僅裝有AI系統，水下續航能力可達72小時，最高時速可達20節（約時速37公里），可透過200英里（約321公里）外的直接無線電或衛星鏈路進行控制。
其造船廠PT PAL公司也表示，KSOT的通訊/控制系統可以與印尼海軍軍艦、海軍基地和總部的指揮中心共享通聯，從而加強海軍的網路化作戰能力。據稱，該潛艇的武裝型號能夠攜帶多枚「黑鯊」魚雷或「飛魚」飛彈。
報導指出，目前KSOT共有監視型、自殺攻擊型和裝備魚雷的型號。除了KSOT之外，PT PAL還展示了自主潛航器指揮中心 （ASCC）卡車。
