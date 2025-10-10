加入北約還不夠 瑞典宣布投入112億元發展反無人機系統

斯德哥爾摩將投入35億瑞典克朗強化反無人機系統。（法新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕因應俄羅斯潛在威脅，瑞典於去年正式加入北大西洋公約組織（NATO），國防部長強森（Pal Jonson）10日宣布，將投入35億瑞典克朗（約112億台幣）發展反無人機系統。

俄羅斯上月接連侵犯波蘭、羅馬尼亞、丹麥和愛沙尼亞等國領空，無人機扮演主要角色，引發北約與歐盟戒備，促使歐洲與烏俄戰爭逾3年來無人機作戰經驗豐富的烏克蘭合作，聯手打造「無人機長城」對抗莫斯科。

強森表示，近期所目睹的無人機及侵犯空域情形，凸顯了現代戰爭中來自空中的威脅與日俱增，「我們必須捍衛自身對抗這類威脅」。

瑞典規劃包括購入無人機擊落系統，在空軍基地部署獵手無人機及設置干擾感測器等。不僅如此，斯德哥爾摩還將額外挹注15億瑞典克朗強化國產JAS-39「獅鷲獸」戰鬥機系統，項目涵蓋備用零件、任務裝備和提升空軍行動能力的基本物資，「強化獅鷲獸在和平、危機和戰爭期間的可用性和耐用性。」

