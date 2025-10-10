自由電子報
軍武 > 軍情人物

「霸氣將軍」季連成救災指揮若定 他竟是陸軍丶海軍「雙副司令」

2025/10/10 16:58

中央前進協調所總協調官丶行政院政務委員季連成，是陸軍中將副司令退伍，但國人不知道的是，季連成也曾當過3個月的海軍副司令，最愛吃的食物竟是「漢堡、薯條」。（資料照，記者劉人瑋攝）中央前進協調所總協調官丶行政院政務委員季連成，是陸軍中將副司令退伍，但國人不知道的是，季連成也曾當過3個月的海軍副司令，最愛吃的食物竟是「漢堡、薯條」。（資料照，記者劉人瑋攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕花蓮災區持續由中央丶縣府丶國軍官兵與志工共同復原中，在此次救災及災後復原工作中，展現霸氣丶果斷風格的中央前進協調所總協調官丶行政院政務委員季連成，成為災區混亂中的一盞明燈，指引縣府各局處人員明確的方向，但國人可能不知道，陸軍中將副司令退伍的季連成，竟然也具有「海軍副司令」的職務歷練，成為國軍少數具有「雙軍種副司令」資格的退役將領。

季連成是陸軍官校正49期（69年班）畢業，並且在國防大學陸軍學院78年班丶國防大學戰爭學院82年班畢業，在軍職發展中，他歷任國防部中將訓練次長丶陸軍八軍團指揮官丶國防部副參總長及陸軍副司令等職務。

特別的是，季連成的陸軍副司令任期（106年5月至107年2月），突然被時任國防部長馮世寬的一道命令，硬是被切成兩半，因為馮世寬認為高階將領應該要有跨軍種的職務歷練，也因此在這個高階交織歷練，提升聯合作戰能力的命令下，季連成穿著陸軍中將的軍服，就被派到海軍司令部報到，擔任海軍副司令，為期達到3個月之久，這也使得季連成在行政院政務委員的經歷介紹內容中，出現陸軍副司令丶海軍副司令的跨軍種副司令職務。

但可別看季連成擔任總協調官的霸氣展現，幼年曾在台東慈母育幼院生活的他，曾自敘說其座右銘為：不畏艱苦、愈挫愈勇、勇往直前」，人格特質則是：心胸廣闊、樂觀進取」，而最愛吃的食物竟是漢堡、薯條」，最拿手的歌曲則是周華健的「朋友」。

花蓮災區持續由中央丶縣府丶國軍官兵與志工共同復原中，在此次救災及災後復原工作中，展現霸氣丶果斷風格的中央前進協調所總協調官丶行政院政務委員季連成（中），成為災區混亂中的一盞明燈。（記者王峻祺攝）花蓮災區持續由中央丶縣府丶國軍官兵與志工共同復原中，在此次救災及災後復原工作中，展現霸氣丶果斷風格的中央前進協調所總協調官丶行政院政務委員季連成（中），成為災區混亂中的一盞明燈。（記者王峻祺攝）

