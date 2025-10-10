HIMARS多管火箭系統陸續抵台 國防部：北中南作戰區都設海馬士連

隸屬陸軍58砲指部的海馬士系統進行實彈射擊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方向美國採購 M142 高機動性火砲火箭系統（HIMARS海馬士系統）陸續抵台，第一個HIMARS多管火箭飛彈連今年7月已在陸軍58砲指部成立，國防部為此宣佈：配合遠程精準火力打擊系統（HIMARS）獲得期程，於西部作戰區（軍團）各增編一個多管火箭飛彈連，執行遠距摧毀敵有生力量及高價值目標，可有效提升防衛作戰效能。

國防部是在本週發表的114年國防報告書中做此宣佈。隨著在中部的陸軍58砲指部成立第一支HIMARS多管火箭飛彈連之後，下一個預計是南台灣的43砲指部，再接下來則是北部的21砲指部。

軍方官員今天指出，我國已採購29套海馬士系統，而為因應強化防衛戰力丶擴大打擊力及彈藥庫儲，軍方已規劃在兆元軍事特別預算案中，提出增購28套的需求。後續交運抵台的HIMARS系統，將會優先部署在澎湖等外島防衛指揮部，使用射程約70公里的精準火箭彈、射程可觸及300公里的ATACMS戰術飛彈痛擊來犯敵軍。

根據軍方規劃，陸軍各軍團現有的多管火箭連原以「雷霆2000」多管火箭系統為主，依照不同火箭彈型號，可涵蓋7公里至45公里射程，在陸續接裝HIMARS系統後，各軍團的砲指部會再增編一支「多管火箭飛彈連」，HIMARS系統使用射程約70公里的精準火箭彈，可與雷霆2000多管火箭系統「高低配」，讓意圖進犯我國的敵軍陷於地獄般的場景之中。

HIMARS系統使用射程約70公里的精準火箭彈，可與雷霆2000多管火箭系統「高低配」，讓意圖進犯我國的敵軍陷於地獄般的場景之中。圖為陸軍砲兵「雷霆2000」多管火箭實彈發射操演。（資料照，記者廖耀東攝）

