模擬遭無人機襲擾 陸軍裝訓部今營區安全防護演練

為反制無人機侵擾，陸軍裝訓部今天就實施營區安全防護演練，官兵運用干擾槍對空中無人偵察機進行干擾。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方基地丶營區遭無人機襲擾，甚至出現無人機群攻的狀況，已在俄烏戰爭場景真實出現，為反制無人機侵擾，陸軍裝訓部今天就實施營區安全防護演練，官兵運用干擾槍對空中無人偵察機進行干擾。

軍方官員今天指出，為演練基地丶營區遭到大批無人機群攻的假想狀況，軍方規劃選一兩個營區進行反制演練，並以此測試營區安全防護措施是否有漏洞。

請繼續往下閱讀...

因應雙十國慶連續假期，陸軍裝甲兵訓練指揮部今日實施營區安全防護演練，模擬無人機襲擾想定狀況，運用干擾槍對空中無人偵察機進行干擾，熟悉遭遇無人機襲擾時的處置流程與操作技巧，強化官兵應處作為。

裝訓部周指揮官表示，無人機的反制與應用，已成為現代戰爭中不可或缺的課題，透過平時實戰化的訓練，使官兵遭遇無人載具襲擾能快速應處，強化官兵於現代戰爭的適應能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法