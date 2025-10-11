夜視鏡不怕國際斷貨了 中科院技術突破開發夜視晶片繞過光放管限制

圖為軍備局401廠研發的「TS113」新一代雙眼雙筒夜視鏡。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕槍械夜視鏡的關鍵零件光放管，全球僅有德、法、美、日、中、俄可生產，因此俄烏戰爭爆發後供不應求難以獲得，像是軍備局今年的「18公厘光放管總成」標案，至今已到第7次開標。對此，中科院成功研發出「熱像晶片」，以紅外線為主要波段，取代以可見光為主要波段的光放管（光電子倍增管），且效果更佳，不僅能看穿偽裝措施，還能在無光源環境下使用。

圖為光放管，全球可生產第三代光放管的國家，只有德國、法國、美國、日本，以及俄羅斯與中國。（資料照）

中科院表示，美國、中國大陸及歐洲等國家已將「熱像夜視鏡」投入主流戰場使用，為此，中科院研發能結合人工智慧影像辨識判斷與數位影像情資分享的熱像夜視鏡，為我國單兵夜間作戰提供前所未有的戰場感知能力，將逐步取代長期主導夜間戰場的星光夜視鏡。

圖為煙霧場景下星光夜視鏡與熱像夜視鏡比較圖。（中科院提供）

中科院指出，熱像夜視鏡具有突破偽裝限制優勢，而星光夜視鏡則容易被煙霧遮蔽、偽裝、假目標等誤導；熱像夜視鏡則透過偵測物體自身熱輻射，即使目標偽裝，仍能呈現清晰輪廓，不論在白天與夜晚都能有效偵測。

圖為偽裝場景下星光夜視鏡與熱像夜視鏡比較圖。（中科院提供）

另外，熱像夜視鏡具有完全無光源作戰能力，星光夜視鏡則仍需依靠環境中微量光源放大，故在無月光、無星光的絕對黑暗環境下將完全失效；熱像夜視鏡影像來自目標自體熱輻射，不依賴任何輔助光源，全天候皆能作戰。

圖為強光場景下星光夜視鏡與熱像夜視鏡比較圖。（中科院提供）

同時，星光夜視鏡在遭遇強光干擾下，容易過曝炫目而失能；熱像夜視鏡對強炫光干擾幾不受影響，仍能持續對目標偵測。

中科院進一步指出，熱像夜視鏡全面數位化，可支援影像儲存、AI辨識等，可與戰管中心即時交換戰場態勢，配合指令協同作戰，遠勝僅具觀測功能傳統星光夜視鏡。

而更關鍵的是，中科院強調，星光夜視鏡內核心光放管長期被少數國際大廠壟斷與輸出管制，熱像夜視鏡核心感測晶片可完全由臺灣半導體產業自主開發生產，不受國際出口限制影響，提升防衛裝備供應鏈韌性。

中科院表示，「熱像夜視鏡」象徵我國在自主研發夜戰裝備的新里程碑。這款裝備透過半導體製程與光電整合技術的突破，不僅能大幅提升單兵在戰場偵查能力，及早掌握敵情快速應處，更能運用數位連結拓展至戰術網路，為國軍邁向智慧化作戰奠定基礎，也以更高的戰場環境適應性、更強的戰術整合能力及本土自製的戰略價值，將成為堅定國防韌性與新世代單兵裝備最重要之夜視戰力。

圖為星光夜視鏡與熱像夜視鏡比較。（中科院提供）

