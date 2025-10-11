立院下週潛艦國造秘密會議 王定宇要求海軍說明可公開內容

立法院外交及國防委員會下週安排國造潛艦「海鯤號」專案報告，採全程機密會議，圖為海鯤號進行海測情形。（台船提供）。

立法院外交及國防委員會下週安排國造潛艦「海鯤號」專案報告，採全程機密會議。圖為安排議事的民進黨籍召委王定宇。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會下週安排國造潛艦「海鯤號」專案報告，採全程機密會議。安排議事的民進黨籍召委王定宇今（11）日強調，海昌計畫是國家最高機密，基於國家利益採全程機密會議進行，同時確保國會能夠監督，將就海測進度、裝備到位情況，以及品質和安全交艦節點等進行必要監督。

立院外交及國防委員會下週一（13日）邀請國防部部長顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」並備質詢，王定宇今天說，「海昌計畫」屬國家最高機密，為兼顧國家安全與民主監督，會議將以機密形式進行，同時要求國防部與海軍提供完整資料，確保國會能有效行使監督權。

王定宇說，下週將針對海鯤潛艦的海上測試進度、裝備到位情況、人員配置、品質管控與安全交艦等重要節點，進行全面報告與檢視。「這些都是確保海鯤潛艦品質無虞、安全交艦的重要環節，國會必須嚴格監督」。他強調，海鯤潛艦的測試進度、交艦時程及裝備整備狀況，都攸關後續建造計畫與國防自主進度。

他指出，外界對海鯤潛艦的海測（SAT）傳聞眾多，國會將在監督職責下確認實際情況及交艦時程。原定期程是11月，如若延後，也須確認延宕原因與品質、安全的優先考量。王定宇說，本次報告將涵蓋裝備、人員與機械工程師到位情形、潛艦下潛科目進度，以及交艦可行時程，讓國會能掌握全貌。

王定宇強調，身 為輪值主席，他將要求海軍與潛艦相關單位，明確劃分哪些內容可對外揭露並讓每一位立委瞭解，也讓納稅人了解大致情況；至於涉及國際合作、商源及技術協助等絕對機密部分，將依法保密。

他說，會後會將經由機密核定機關國防部確認可揭露的部分，向外界做一定的說明，這是這次機密專報特別的設計。

