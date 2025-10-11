可攜多彈頭打遍全美？北韓秀新型洲際飛彈「火星-20」專家疑俄暗中協助

北韓在慶祝勞動黨建黨80週年的夜間閱兵典禮上，首度展示了其新型的「火星-20」洲際彈道飛彈（ICBM）。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《路透》報導，為慶祝執政的勞動黨建黨80週年，北韓10日深夜至11日凌晨，在平壤舉行了一場大規模的夜間閱兵典禮。在中國、俄羅斯、越南等國高層代表團的注視下，北韓領導人金正恩不僅大肆吹捧派往烏克蘭作戰的北韓士兵，更首度展示了一款名為「火星-20」（Hwasong-20）的新型洲際彈道飛彈（ICBM），專家分析，這款飛彈理論上不僅能打擊美國本土全境，更可能具備搭載多枚核彈頭的能力。

北韓領導人金正恩（中）在慶祝勞動黨建黨80週年的大規模夜間閱兵典禮上，檢閱軍隊。（路透）

根據北韓官媒朝中社（KCNA）發布的影像，這款被形容為「最強核戰略武器系統」的巨大飛彈，由一輛11軸的巨型發射車搭載，緩緩通過金日成廣場。

請繼續往下閱讀...

南韓「韓國防衛網」主任李一宇（Lee Il-woo，譯音）分析指出，「火星-20」的彈頭部位比現役的火星-19更為圓鈍巨大，這意味著它很可能具備搭載「多個獨立目標重返載具」（MIRV）的能力，也就是一枚飛彈可攜帶數枚能攻擊不同目標的核彈頭，將對美國現有的飛彈防禦系統構成巨大挑戰。他更懷疑：「我懷疑俄羅斯可能協助了北韓開發火星-20」，並指出其與俄國的「白楊-M」（Topol-M）洲際飛彈有相似之處。

中、俄、越、朝「反美同盟」成形？

此次閱兵的另一個焦點，是主席台上與金正恩並肩而立的外國政要，包括中國國務院總理李強、俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）以及越南共產黨總書記杜林（To Lam）。分析家認為，此舉旨在向華盛頓傳達，一個以中俄朝為核心的「反美同盟」正日漸鞏固。

金正恩在演說中，也毫不掩飾地讚揚了在烏克蘭與俄軍並肩作戰的北韓部隊，稱其在「國外戰場為國際正義與真正和平」所展現的英雄氣概。閱兵隊伍中，甚至出現了一支曾參與烏克蘭戰爭的北韓士兵方隊，他們高喊口號，並同時揮舞著北韓與俄羅斯的國旗。

學者：平壤尚未驗證關鍵技術

然而，南韓統一研究院學者趙漢凡（Cho Han-bum，譯音）則提醒外界，不應對此新武器「過度解讀」。他指出，北韓自2017年宣布完成核武力以來，從未對其任何一款洲際飛彈進行足以驗證其性能的全射程飛行測試，特別是驗證彈頭能否承受重返大氣層高熱的關鍵「重返載具」技術，仍是一個巨大的問號。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法