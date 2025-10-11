搶救E-7預警機 英國半世紀首次為美組裝2架原型機

圖為英國皇家空軍的E-7預警機。（英國皇家空軍網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍在今年決定取消開發E-7楔尾鷹空中預警機計畫後，美國聯邦參眾兩院的軍事委員會都分別對此決定提出質疑，最後更採取措施，為E-7預警機強力保留近2億美元（約新台幣61億）資金開發原型機。為節省開發成本，波音公司已與英國國防部達成協議，將會在伯明罕把2架737客機改裝為E-7A預警原型機，這也是英國時隔半世紀以來，首次為美國製造軍機。

星條旗報報導，波音公司網站表示，英國將成為繼土耳其之後第二個製造E-7的北約國家，英國也有訂購三架飛機。

對此英國國防部也表示，五十多年來，英國將首次根據合約幫助美國空軍製造軍用飛機。該計畫將對兩架現有的波音737客機進行大規模檢修和升級，打造兩架高度先進的原型預警機。

英國國防大臣約翰·希利表示，英美關係從未如此牢固，與波音公司的新協議為英國創造並支持了數百個就業機會，並使國防成為成長的引擎並，加強集體安全。

E-7為波音公司以「新世代737」（737NG）客機打造的空中早期預警暨管制平台（AEW&C），搭載諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）的「多用途電子掃描陣列」（MESA）雷達，能連續執行10小時以上空偵任務、涵蓋範圍高達400萬平方公里；南韓空軍自2014年起已有4架服役中，本次軍購屬增購，屆時，該軍E-7機隊的規模將提升至8架之多。

波音的E-7預警機以「新世代737」（737NG）客機機體為底、搭載諾格的主動相位陣列雷達，打造新一代的空中早期預警暨管制平台（AEW&C）。（擷自波音公司官方文件）

