中國衛星曾「抓住」廢棄衛星拋走 美太空軍秘密演習炸毀衛星應對

〔記者吳哲宇／綜合報導〕多數人至今不清楚美國太空軍的具體任務，對此外媒報導，太空軍今年7月曾秘密進行「太空堅決」演習，參演官兵雖然只有700多人，但演習區域居然跨越6大時區，太空軍利用電磁脈衝、防護等裝備防禦，攻擊敵方衛星。

華盛頓郵報報導，太空軍打擊的目標位於大氣層外，這就是下一場戰爭的狀況。太空衛星也能在電磁頻譜上發射「子彈」，讓美軍戰機和軍艦斷訊，無法溝通；美國衛星可能也會受到假想敵從地面發射的電磁脈衝攻擊。

這場演習並非坐在電腦前就能完成，官兵使用長達90英尺（約27公尺）的大型天線對衛星發射電磁脈衝，官兵也需要替這些大型裝備偽裝，該天線偽裝成一般氣象雷達。期間，太空軍也需要協調全球各地的太空軍部隊，使其對敵衛星達成「齊射」。

而不只是強大的電磁脈衝，紅隊假想敵也曾用較少功率的細微電磁脈衝來攻擊美國衛星，這使防守方更難追蹤干擾源。

報導指出，中國在2007年和2013年向太空發射飛彈，證明已經可以摧毀在軌道的衛星，中國在過去十年，衛星數量甚至從40顆增加到1000多顆，其中許多用於軍事目的。

報導進一步指出，甚至在2022年，中國的一顆衛星在其北斗網絡中「抓住」了一顆已經廢棄的衛星，並將其拉出軌道到太空中遙遠的地方，該地稱為墓地軌道，這引起了美國官員的注意。如果中國能夠對一顆衛星這樣做，那麼它也可以攻擊美國用於飛彈預警、GPS或通信的衛星；最近，中國的幾顆衛星還進行美國太空軍官員所謂的「混戰」，高速和近距離飛掠美國衛星。

