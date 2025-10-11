中國接連追緝我情報人員 前軍情局長劉德良：代表打擊到老共痛點

退役中將丶前軍事情報局長劉德良（資料照）認為，中國接連追緝我情報單位人員，這代表我國的情報與反情報單位做出了一些成效，更打擊到中國的一些痛點，他建議政府應擴大國軍情報與反情報單位的能量，並且提供更多資源及人力編制，以維護國家安全。

〔記者羅添斌／台北報導〕中國接連兩天對我方軍事情報局丶政戰局心戰大隊人員發佈追緝及懸賞，做法與先前公開追緝懸賞我資通電軍指揮部人員如出一轍，退役中將丶軍事情報局前局長劉德良認為，這代表我國的情報與反情報單位做出了一些成效，更打擊到中國的一些痛點，他建議政府應擴大國軍情報與反情報單位的能量，提振軍情單位士氣，並且提供更多資源及人力編制，以維護國家安全。

中國當局近半年來頻頻公開點名國軍的幾個單位，既公佈部分人員姓名丶照片之外，還公開懸賞追緝，例如今年6月由廣州公安局公布20多名資通電軍人員個資、指其對中國網攻，中國官媒央視接在今年8月再度批評我國資通電軍指揮部，還強調要依法終身追責。

在我雙十國慶連續假期期間，中國國家安全部10日公布三人頭像，指控他們是我國軍情局中校，和從事「台獨水軍」的民間企業負責人，聲稱他們長期對中國展開反宣破壞活動，將依法終身追責。今天又由福建省廈門市公安局發布「懸賞通告」，針對我國政戰局心戰大隊18位人員揚言追緝。

退役中將丶軍事情報局前局長劉德良今天對此指出，中國這一連串的做法，是意圖昭告全球，台灣軍情局被他們滲透的嚴重，對敵單向透明，同時威嚇我方在職人員人身安全，阻塞軍情局招生，打擊軍情局精神士氣。

中國當局近半年來頻頻公開點名國軍的幾個單位，既公佈部分人員姓名丶照片之外，還公開懸賞追緝，今天則是由福建省廈門市公安局發布「懸賞通告」，針對我國政戰局心戰大隊18位人員揚言追緝。（圖擷自微博）

劉德良認為，中國一再公開我方情報人員資訊，是希望藉此引發台灣社會、媒體、立院、監院對軍情局的疑慮、防範甚至撻伐、咎責、凍結預算；這明顯是一種借刀殺人的手法，目的就是想要削弱我情戰能量！

他表示，若相關機關首長腦袋不清楚、不專業、無戰略定力（縱使表相上否認回應），也可能因此誘發錯誤政策，製造內部上下左右相互猜忌，降低工作意願，讓優秀專業人才出走，瓦解軍情局戰鬥力。

劉德良指出，這就是孫子兵法中的「以迂為直」策略，運用輿論戰與心理戰遂行情報戰的手段，我們曾經因此多次受傷，軍情局一再被自己人砍殺，遺憾至極！

