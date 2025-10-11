工期不斷延宕加錢能了事? 預算中心示警 韌性工程過多恐超發包能量

圖為陸軍54工兵群。（國軍第四作戰區提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕立法院9日審查韌性特別預算，其中國防部部分項目被立法院預算中心認為是屬計畫性採購，納入特別預算恐有爭議，立委馬文君就對此批評單價120元戰備飲用水等購買項目。除上述爭議，國防部也有許多項目屬於重要防護設施改善案，對此預算中心也說，其中多項軍事工程逾曾變更計畫，逾10年仍未完工，調增經費是否能解決有待檢討；另外，工程項目預算僅編2年，代表需要在2年內密集發包使承包商完工，也須審慎評估。

預算中心首先表示，在114國防部年度預算中，陸海空三軍司令部辦理25案軍事工程建案中，曾因故增加計畫經費或延長辦理期程者共15案占比高達六成，其原因多為招標不順、計畫經費不足或工程延宕所致。

請繼續往下閱讀...

預算中心指出，其中以海軍「左營二港口擴建工程」為例，於95年建案並編列預算，惟因受當地居民抗爭及營建物價調整等因素多次辦理計畫變更，除將總經費調整為590餘億外，預計完工期程亦延至121年度，距原訂已延後15年，容顯眾多工程類計畫之事前規劃及事後監督，均容有檢討精進空間。

陸、海、空軍種納編114年度公務預算且曾因故修訂計畫之軍事工程案件統計表。（圖取自立法院預算中心）

預算中心說，在仍有檢討空間下，國防部韌性特別預算中重要防護設施改善案規劃辦理「彈藥庫儲設施」等10類362項，涉有整修建工程性質之計畫眾多達287項，且預算龐鉅達347億餘，兩年皆分年編列逾百億。

預算中心示警，在近年國內營造業面臨缺工問題嚴峻 ，且所提眾多計畫中之工程修繕或後續設備採購，均需密集發包且有於2年內完成之壓力，國防部除宜審慎評估國內廠商承接量能外，亦應督導各軍種加強事前規劃及事後履約管控。

國防部於本特別預算案為「強化國土防衛能量」而規劃辦理涉有營舍、房屋或營區設施修繕工程之計畫件數及預算彙整表。（圖取自立法院預算中心）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法