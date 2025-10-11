美國安承諾後再送大禮 川普政府批准卡達F-15中隊進駐美國本土

卡達空軍現役的F-15QA戰鬥機。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部長赫格塞斯10日宣布，美國將允許卡達（Qatar）在愛達荷州的山景城空軍基地（Mountain Home Air Force Base）內，建立一處空軍設施，用以進駐卡達的F-15戰鬥機機隊與飛行員，並與美軍部隊一同訓練。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）（右）週五在五角大廈，與卡達國防部長薩烏德（左）舉行會晤。赫格塞斯在會中宣布，美國將允許卡達在愛達荷州的一處空軍基地內建立專屬設施，以進駐其F-15戰機中隊。（路透）

赫格塞斯在五角大廈與卡達國防部長薩烏德（Saoud bin Abdulrahman Al Thani）會晤時表示，此舉將「增強我們的聯合訓練、提升殺傷力與互操作性」，並強調這是「我們夥伴關係的又一個例證」。

儘管美國官員強調，這項允許盟邦在美軍基地內建立專屬訓練設施的協議行之有年，新加坡與德國皆有先例，且該計畫早在拜登政府時期就已啟動。但由於宣布的時機點極其敏感，仍在川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營中引發了強烈反彈。

就在數週前，川普總統才剛簽署行政命令，承諾美國將保障卡達的安全，這是一項對非北約阿拉伯盟友的重大安全承諾。而在此之前幾天，以色列才剛為打擊哈瑪斯官員而轟炸了位於杜哈的目標。川普的親密盟友、極右翼活動家盧默（Laura Loomer）便在社群平台X上連發十數篇貼文，痛批此協議是「令人髮指的背叛」。

赫格塞斯則為此協議辯護，他讚揚卡達在促成以色列與哈瑪斯停火協議中扮演了「實質性角色」，並感謝該國在美國6月空襲伊朗核設施時提供的支持。卡達也是美軍在中東地區最大基地「烏代德」（Al-Udeid）的所在地。

根據2022年公布的環境評估報告，該設施將進駐12架卡達的F-15QA戰機，以及約300名卡達與美國空軍人員，初始合作時間為10年。卡達國防部長對此表示，此舉將「強化互操作性、提升聯合戰備，並推進我們共同的防衛目標」。

