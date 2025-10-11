兆元特別預算打造「台灣之盾」 專家：不只經費 還有這些「眉角」

打造「台灣之盾」（T-Dome）防空網，需要攔截高度更高的飛彈，加大防衛縱深。以國造強弓飛彈為例，攔截高度達到70公里，比起現役的天弓三型飛彈高出許多。圖為根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕總統賴清德昨天發表國慶演說時宣布，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，府方也說今年底前將向國人報告國防特別預算，內容不只有「台灣之盾」，還會包含其他重要的國防相關策略。

「台灣之盾」（T-Dome）就是要打造新世代的台灣防空網。熟悉飛彈防禦系統的專家今天指出，我國現有的防空飛彈系統不只一個，但各個系統有各自的打擊點丶雷達系統，彼此之間未能整合起來，這導致一旦遭到飛彈或是長程火箭的攻擊時，不僅火力有效分配難以達到，甚至可能出現不同系統的多枚防空飛彈攔截一枚敵軍飛彈，導致戰力分散丶拉高攔截成本等問題。

請繼續往下閱讀...

專家表示，我國目前擁有的防空飛彈系統，主要是國造與美製兩種體系，以攔截高度來區分的話，攔截高度最高的是國造的強弓（天弓四型）飛彈，能夠達到70公里的攔截高度，接下來則是國造天弓三型與美製的愛國者三型飛彈（一般型與MSE增程型）彈，依彈種的不同攔截高度約為30公里至60公里之間，再往地面靠近時，則是由我國新購的NASAMS國家防空系統來攔截擊殺，攔截高度為15公里。

至於野戰防空飛彈系統，主要是以反制巡弋飛彈丶大型無人機與戰機丶直升機為主，目前現役的野戰防空飛彈系統，主要有車載式的刺針飛彈（復仇者系統）丶陸射劍二飛彈系統，以及雙聯裝刺針飛彈丶人攜式刺針飛彈與三五快砲系統，最後一道防線則是方陣快砲系統。

圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

專家表示，這些不同空層的飛彈丶火砲，都各有各自的雷達系統，除了位在樂山的長程預警雷達能提供敵方飛發射至升空的預警情報之外，其他的雷達系統都是配屬於各自的飛彈系統，要想建構符合作戰防衛需求的新世代防空網，就必須將這些系統整合起來。

他指出，這不僅是台灣所要做的，而是世界各國都已經在這樣做。例如美國自前年起，為整合防空戰力，在部署新式愛國者飛彈營的同時，就搭配新一代「低層級防空與飛彈防禦感測雷達」（LTAMDS），並以IBCS「整合戰鬥指揮系統」整合，為三合一的系統，重點在於它有著強大的整合能力，能夠將現有的各個飛彈系統整合運作。

多個歐洲國家也已跟進採用，例如波蘭在今年2月就決定投入近9億美元（約新台幣291.1億元）採購「整合式戰鬥指管系統」，用以將旗下的短、中程防空飛彈系統納入單一指揮體系，強化整體接戰效能，南韓則將於今年底前獲得首套IBCS系統。

回到規模逾兆元的軍事特別預算，賴總統宣示的要打造「台灣之盾」（T-Dome），專家指出，「台灣之盾」重點就是要能整合，也因此，此次特別預算的重點項目之一，是要整合現行各種防空飛彈系統，除了計畫採購新的愛國者飛彈營，以及搭配新式愛國者飛彈所用的LTAMDS雷達丶IBCS「整合戰鬥指揮系統」之外，美製愛國者飛彈（增程型）與國造防空飛彈的數量還要再增加。

他表示，在兆元規模的特別預算中，強化防空及不對稱作戰是兩大重點，在強化防空方面，總計各項目的金額加起來約莫超過3000億元，其中，除了打造「台版金穹防空網」所需經費之外，還有增購天弓三型飛彈丶採購強弓（天弓四型）防空飛彈及增購NASAMS防空飛彈系統。

美國及歐洲國家採用的IBCS開放式架構，能整合陸、海、空、太空等各域接戰節點，大幅提升戰場資源管理效率。（擷取自諾斯洛普．格魯曼官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法