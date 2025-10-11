14日發表「江南案」回憶錄 吳敦：是兩個情報頭子惡鬥下的犧牲品

國史館在2021年2月舉行《二二八事件檔案彙編》、《江南案史料彙編》、《蔡寬裕先生訪談錄》等3本史料的新書發表及座談會，直指江南案終結蔣家接班統治可能性。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕發生於1984年10月15日的「江南案」，衝擊當時執政的國民黨政權，儘管相關當事人都已接受司法刑責，檔案也陸續解密公開，但一聽到「江南案」三個字，至今仍震動人心。當年參與赴美執行暗殺任務成員之一的吳敦，將在本月14日發表「江南案與我的一生」新書，他在書中直言：如果不是有大哥（陳啟禮）預錄的保命錄音帶，我們不會想要回台灣，也就不會遇上一清專案，更不會成為兩個情報頭子惡鬥下的犧牲品。

江南案發生於1984年10月15日，多次發表文章評議蔣氏政權和家族的旅美作家劉宜良，於舊金山自宅遭台灣情報局吸收的幫派份子陳啟禮丶吳敦丶董桂森等人刺殺，由於劉宜良具美國公民身分，此案頓時成為震驚美國高層的國際案件。涉案人汪希苓、陳虎門及時任情報局副局長胡儀敏等三人遭拘捕、審問並判刑，蔣經國並下令將國防部情報局與特情室合併，改組成為國防部軍事情報局。

陳啟禮與參與刺殺的吳敦等涉案人員均被判無期徒刑，兩人被監禁6年多即獲減刑，並在1991年1月假釋出獄。吳敦出獄後轉往電影業發展，之後創辦成立「長宏影視公司」與多位知名台灣及香港導演合作，製作過多部膾炙人口的電影及電視劇。

吳敦將在本月14日（週二）發表「江南案與我的一生」新書。他在書中指出，時隔四十年，回頭檢視往事，只能說：「一切都是命，半點不由人。」（圖：時報出版提供）

在時報出版推出的「江南案與我的一生」新書，是由吳敦口述丶資深媒體人藍祖蔚錄寫，吳敦在書中自我剖析了他的「江南案」心路歷程。新書將在本月14日舉行發表會，吳敦將會分享江南案的真相、他人生重要的時刻，以及出版本書的心路歷程。

吳敦自述說：沒有陳啟禮，就沒有吳敦，他是我一輩子的大哥。然而，沒有陳啟禮，也就沒有江南事件。捲進江南案，對我而言純屬偶然。卻也是必然。如果不是有大哥預錄的保命錄音帶，我們不會想要回台灣，也就不會遇上一清專案，更不會成為兩個情報頭子惡鬥下的犧牲品。時隔四十年，回頭檢視往事，只能說：「一切都是命，半點不由人。」

吳敦還說：回顧這輩子，他最安慰的是原本被父親用「白字連篇，辭不達意」臭罵的混小子，最後竟然也能進入文化大學、義守大學和新加坡南洋理工大學，對著幾百位教授和學生，分享他在社會大學和電影圈打造出來的歷練與見聞，那是其他教授絕對無法在課堂上傳授給大家的人生血淚。



吳敦自承，他沒有出口成章的才情，但在江湖打混過這些日子後，再也不是昔日那個太保流氓，很想把自己從社會大學歷練得來的心得讓更多人明白。他走過的人生路，多數人根本無法想像，他體會的人性冷暖，也不是任何課本可以傳授記載的。這本書算是他的最後告白，也是真情告白，「江湖險惡，你們能看懂多少，聽進多少，就看彼此情緣了」。

