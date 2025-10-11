軍情預算大幅萎縮 一套愛國者飛彈的錢高出軍情局年度預算好幾倍

一套愛國者飛彈系統的費用，就超過軍情報局全年度預算的好幾倍，讓資深軍情人士憂心，建議政府應調增對軍情局丶電展室預算的比例，以維護整體國家安全。圖為今年漢光演習期間，多組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北合報導〕中國接連對我方軍事情報局丶資通電軍指揮部及政戰局心戰大隊人員發佈追緝，反而凸顯軍方情報及反情報單位的任務確有成效，相當程度打擊了中國的軍事威脅，但熟知政府情報體系運作的資深人士今天提醒，軍情局丶電展室等情報單位的年度預算不僅不足，跟以前相比簡直是大幅萎縮，若是未提出改善作為，恐不利於整體國家安全。

至於軍情局等單位的年度預算究竟萎縮到什麼程度？這位資深人士說，軍情局在1980年代的年度預算就達到30億元左右，但在江南案爆發之後，軍情局的預算就受到衝擊與檢討，近年更是萎縮到僅有10餘億台幣的規模，他形容：我們買一和愛國者飛彈系統的預算，就高出軍情局年度預算好幾倍了。

他表示，軍事情報局在過去是戰略情報單位，但在國防部檢討江南案責任問題之後，就將軍情局降為軍事情報單位，位階大不如前，連帶也使得年度預算的編列額度一再受到節制，加上停止派出基幹軍官到中國出任務之後，這固然是為了維護軍情幹部人身安全為考量，但自此之後軍事情報的蒐集丶運用丶部署，整體的情報作戰能量是減少的。

在另一方面，專責訊號情報的電訊發展室，預算規模近年也不斷受到節制，這位資深人士認為，兩大情報單位年度預算規模太小，根本無力面對及因應中國當局的軍事威脅，政府在推出多個特別預算，以超過兆元規模的經費採購各式飛彈丶防空體系，但情報能量卻未能同步成長，並且賦予應有的戰略位階，恐不利於整體的國家安全。

