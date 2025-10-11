陸射魚叉飛彈首批彈體年底交運 艦射型飛彈送美回修明年要花8.7億

現役魚叉飛彈因為在台服役多年，海軍規劃將艦射型等魚叉飛彈的可修件送回美國維修，明年度編列了8.7億元來執行。圖為空軍第六聯隊進行P-3C反潛機彈藥陳列展示，圖中飛彈即為AGM-84D型魚叉飛彈。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車已運抵台灣，首批彈體也會在年底交運，在此同時，現役魚叉飛彈因為在台服役多年，海軍規劃將艦射型等魚叉飛彈的可修件送回美國維修，明年度編列了8.7億元來執行。

我國採購的陸射型「魚叉」反艦飛彈系統，為RGM-84L-4 Block II（U）型款，U代表最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。Block II（U）型款的射程，超過海軍現役岸置雄二反艦飛彈（接戰射程148公里）。

至於魚叉飛彈家族的射程，因飛彈新舊型號及發射平台的不同，有相當大的差異，約在93至300公里之間。

我國目前擁有三款魚叉飛彈系統，分別是空射型魚叉（由F-16戰機丶P-3C反潛機掛載）丶潛射型魚叉（目前由劍龍級潛艦配備）丶艦射型（配置在銘傳丶逢甲等2艘派里級軍艦，以及部分濟陽級軍艦），至於陸射型魚叉飛彈系統，首批彈體將在年底交運，屆時魚叉飛彈家族的四款飛彈，將齊聚台灣。

我國採購的陸射型魚叉飛彈系統，型號為RGM-84L-4 Block II（U）魚叉飛彈，U代表屬最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。（圖片取自波音官網）

海軍先前已成立「制海飛彈修護中心」，主要為國造雄風系列反艦飛彈，以及美國售台的陸射型魚叉反艦飛彈修護任務。但美製魚叉飛彈涉及的層面相當多，涉及到高階術的部分組段及元件若要維修，必須要回送美國原廠來執行。

在陸射型魚叉飛彈系統上，我國共向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，根據台美議定的交貨期程，2026年底前將先交運32套系統，剩餘68套則將在2028年以前運抵台灣。其中，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，已在日前運抵台灣，現正由海軍海鋒大隊進行接裝訓練中，首批飛彈彈體應可在今年年底前交付給台灣。

