海軍年度重頭戲「海強操演」明登場 海巡艦艇參一腳練「平戰轉換」

海軍在海強操演期間，進行反潛直升機起降作業。（資料照，取自海軍司令部臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕三軍近期陸續實施重大演訓，驗證台海防衛戰力，知情人士今日表示，海軍年度最重要演訓之一的「海強操演」，將自明（13）日起實施，海軍各式艦艇將前往台灣周遭四大操演區，進行實兵、部分實彈對抗，海巡署也將派遣安平級巡防艦等艦艇參與實兵演訓，藉此驗證指揮鏈與「平戰轉換」能量。

根據漁業署射擊通報揭露資訊，海軍本月每週擇定3至5個白天時段，在台灣周邊4處靶區，進行機、艦實彈射擊，靶區分別位於澎湖正南方外海、基隆東北方外海、高雄左營以西近海，及澎湖西北方外海，射擊最大彈道高度介於1000呎至2萬5000呎（約305公尺至7620公尺）間。另外，海軍明天上午起也將在高雄、屏東以西畫設操演區，並派出P-3C反潛機、S-70C反潛直升機模擬反潛演練。

請繼續往下閱讀...

海軍海強操演將於明天起登場，圖為海軍以往辦理這場操演的情形。（資料照，取自海軍司令部臉書）

「海強操演」的課目，包含聯合截擊作為、艦內救火、戰損管制、戰術編隊、空中補給及部分實彈射擊等，至於大多數的實彈射擊課目，則會在年度「海空精準飛彈射擊」之中驗證。

知情人士證實，今年度「海強操演」在13日實施至17日，這場為期5天的演訓範圍，含括台灣周遭多個海域，至於參與此次演訓的海巡署安平級巡防艦，會納入海軍指揮鏈之中，藉由實兵、不實彈演習驗證「平戰轉換」能量，但這名人士不願透露參與演訓的兵力規模。

除了海強操演之外，陸軍、空軍的年度重大操演也將在月底登場，由長青、長泰、長勝操演改制的陸軍「陸勝一號」演習，表定在10月25日至31日之間，擇定北部地區練兵，且統裁部將由以往的軍團，改由陸軍教準部籌組；空軍「天龍操演」則將在10月27日至31日間實施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法