用火箭彈幹掉無人機 美改良版「吸血鬼」系統可供陸海空載具攜掛

〔記者涂鉅旻／台北報導〕隨著全球無人機蓬勃發展，反制手段也愈趨多元，根據外國軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，L3 Harris公司本月9日展示「吸血鬼」（VAMPIRE）反無人機系統最新版，不只可裝在車上到處奔馳，還可以裝設於無人艇、「阿帕契」攻擊直升機上，未來在人工智慧（AI）的協助下，將有助於辨別敵方無人機目標，成為第一類至第三類小型無人機的致命剋星。

根據「戰區」報導，「吸血鬼」系統已經在烏克蘭戰場上充分驗證，烏軍將14套可掛載4枚70公厘火箭彈的系統，裝設於悍馬車之上，迄今已擊落上百架無人機。而根據L3 Harris公司最新發布的資訊可見，新版車載系統一次可掛載12枚火箭彈，火力獲得顯著提升。

另外，新版吸血鬼系統還有可裝於海、空載台之上的版本，海上系統與MAST-13無人艇整合，空中系統則是供AH-64「阿帕契」攻擊直升機攜掛。另外還有可裝於標準貨櫃、哨塔構型，以及被改裝為電戰干擾設備的型號。

「戰區」報導稱，吸血鬼系統採用的70公厘火箭彈為APKWS II，採用雷射尋標器、控制裝置及近炸引信等，可轉化為精準導引武器，具備高精準度且成本較低的優勢，每一枚火箭彈成本僅2萬美元至3萬美元。L3 Harris公司表示，未來還將採用具有人工智慧的感測器，甚至具有高能微波武器的能力，有應對敵軍第一類至第三類小型無人機的潛能。

