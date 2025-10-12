美空對空飛彈革命！Anduril聯手雷神成功測試新火箭發動機

一枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）從戰機上發射。為因應潛在對手的威脅，美軍正加速研發下一代射程更遠、速度更快的空戰武器，其新型火箭發動機技術近日已獲重大突破。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《The Defense Post》等軍事媒體報導，美國軍工新創公司安杜里爾（Anduril Industries）與國防巨頭雷神公司（Raytheon）宣布，已成功完成一款採用「高裝填比藥柱」（Highly Loaded Grain, HLG）設計的新型固態火箭發動機靜態點火測試。這項重大的推進技術突破，將使未來的空對空武器能夠飛得更快、更遠。

這項測試是在美國空軍研究實驗室（AFRL）彈藥局的合約下進行，旨在為美軍及其盟友的下一代空射武器，提供更強大的動力心臟。

「高裝填比藥柱」（HLG）設計的核心概念，是在不改變火箭發動機尺寸的前提下，透過先進的設計與製造工藝，在殼體內填充進體積更大、能量密度更高的固態燃料藥柱。這能直接轉化為更高的比衝與性能，賦予飛彈更長射程與更快速度，從而取得更大的戰術優勢。

安杜里爾資深副總裁瑟古德（Neil Thurgood）表示：「設計並點燃一枚HLG火箭發動機，是業界技術要求最高的任務之一。」

此次成功不僅是技術上的突破，更具有深遠的產業意涵。長期以來，美國的固態火箭發動機市場一直由諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）與L3Harris等極少數傳統軍工巨頭所壟斷。

以AI與軟體起家的新創公司安杜里爾，正挾其創新能力與民間資本強勢殺入此一領域。該公司甫於今年8月，在密西西比州啟用了耗資超過7500萬美元（約新台幣23億元）的全尺寸固態火箭發動機生產設施。

雷神公司先進技術總裁惠蘭（Colin Whelan）表示，這次測試不僅是技術成就，更是為了「建立一個更強健、更具適應性的固態火箭發動機供應基礎，以快速回應新興的國家安全需求。」安杜里爾的加入，無疑為亟需擴大產能與韌性的美國國防工業基礎，注入了一劑強心針。

