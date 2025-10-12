海鋒大隊為何重要？反艦飛彈大本營 明年升格後兵力可望居海軍之冠

海軍海鋒大隊發射雄三反艦飛彈。（資料照，國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍海鋒大隊林姓退役上兵吸收現役蔡姓同袍，慫恿蔡翻拍雄風二型飛彈發射車操作手冊，外流給中國女特工，兩人因而觸法。事實上，海鋒大隊是我國反制中共艦艇的關鍵兵力，現擁有「雄風」系列反艦飛彈車，未來將再獲得上百枚美製「魚叉」飛彈，在明年升格為濱海作戰指揮部後，兵力將逐步擴編，可望成為海軍編制最大的部隊。

海軍海鋒大隊已遭汰除的林姓上兵，在接觸中國女特工後，吸收軍中的蔡姓同袍，慫恿蔡外洩資料，並翻拍雄風二型反艦飛彈發射車的操作手冊，給署名「楚亭」的女特工。兩人在賺取3萬8000元的微薄報酬後事跡敗露，已遭我國檢方依違反國家安全法、貪污等罪嫌起訴。

至於海鋒大隊為何重要？由於在中國解放軍不斷發展海軍戰力，若與我國水面艦部隊相比，數量、性能皆已取得優勢，因此，國軍發展「以陸制海」戰力，藉由機動飛彈車搭載反艦飛彈，搭配雷達車組等，運用四通八達且密集的我國道路網，抵達戰術位置，藉此迎頭痛擊意圖進犯我國的中國軍艦、登陸艦艇，使其犯台失敗。

海軍光華六號飛彈快艇未來將併入濱海作戰指揮部之中。（資料照）海軍海鋒大隊增程型雄三飛彈發射車。（資料照，擷取自海軍影片）

我國海鋒大隊現有的反艦飛彈以國產精準彈藥為主，分別為射程約150公里的「雄風二型」亞音速反艦飛彈、「雄風三型」超音速反艦飛彈、以及外傳射程達400公里的「雄風三型增程型」反艦飛彈，唯整體數量不明。在美國製的100套、400輛「魚叉反艦」飛彈發射車陸續到位後，將可達到對敵船團殲敵率70％的卓越目標。

海鋒大隊現今已成立三個大隊，明年起將與海軍海洋監偵指揮部、30艘「光華六號」飛彈快艇整併升格為「濱海作戰指揮部」，指揮官將一口氣自上校提升至中將，三個大隊也將改成北、中、南、東四個打擊群，屆時，濱海作戰指揮部等於一次擁有監偵、陸上及海上反艦戰力。

知情人士透露，考量濱海作戰指揮部的飛彈車規模將陸續擴大，且再納入海軍飛彈快艇與雷達部隊，未來可能超過海軍艦指部、陸戰隊，成為海軍三大指揮部之中，兵力規模最龐大者。

