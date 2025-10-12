美軍PrSM飛彈「瘋狂量產」！洛馬年產400枚 海馬士變身戰略武器

美軍新一代「精準打擊飛彈」（PrSM）從海馬士（HIMARS）發射車上發射升空。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國陸軍新一代「精準打擊飛彈」（PrSM）上週宣布完成最終作戰測評後，軍工巨頭洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）隨即證實，該計畫已獲批准進入「全速量產」階段，計畫將產能一舉提升至年產400枚的驚人水平。軍聞網站《Army Recognition》9日報導，此舉將讓美軍現役的「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，從戰術武器徹底轉型為戰略級深度打擊利器。

PrSM將取代「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），不僅射程從300公里大幅提升至超過500公里，更關鍵的是，一個發射箱能裝載的數量從1枚變為2枚，使單輛海馬士的遠程打擊火力直接翻倍。

這一個「舊瓶裝新酒」的無痛升級，讓過去的戰區火砲平台，一舉躍升為具備戰略打擊能力的利器，也解釋了美軍為何急於擴大產能。

報導分析，美軍之所以採取所未見的速度推動量產，其背後的戰略急迫性，源自於對現代戰爭樣貌的深刻理解。面對如俄羅斯與中國等潛在對手正部署的先進「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略，傳統空中打擊面臨日益增長的風險。

PrSM的出現讓美國陸軍具備了在不依賴空軍情況下，從更安全的防區外距離，直接打擊敵軍後方關鍵基礎設施的能力。其高度機動的發射平台「海馬士」，尤其適合在像印太這樣的廣闊爭議地區進行分散式部署。

除了滿足美軍自身需求，洛馬公司也證實，澳洲已將PrSM納入其遠程火力計畫，將成為首批獲得此武器的盟國之一，北約東翼國家也正積極洽詢。

