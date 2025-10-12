老車、新砲CP值高 萊茵金屬為烏軍生產「天空突擊兵」反無人機砲車

德國國防集團萊茵金屬10日宣布，現已獲得歐盟國家以俄羅斯凍結資產提供的融資，將為烏克蘭武裝部隊提供結合豹1戰車底盤的新型反無人機砲車，提升機動打擊、防禦能量。（萊茵金屬官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕自俄烏戰爭爆發以來，軍隊運用低成本無人機群發動對敵大規模攻勢已非新鮮事，在彼端的防禦面，如何在有限成本下發展反無人機手段也成為顯學。為此，德國國防大廠萊茵金屬日前宣布，他們將為烏軍生產一批數量不明的「天空突擊兵」反無人機砲車，用舊有的豹1戰車底盤結合高速機砲，滿足機動打擊、有效反制的作戰目標。

萊茵金屬10日發布新聞稿指出，該公司現已獲得歐盟（EU）成員國融資、源自俄羅斯遭凍結資產的數億歐元經費，來為烏克蘭生產全新的「天空突擊兵 35」（Skyranger 35）反無人機系統；根據規劃，後續生產、整合作業將在該公司的義大利羅馬廠區進行，以實質的作戰裝備支援烏克蘭軍事行動。

整合豹1戰車底盤的「天空突擊兵 35」防空砲車，其野戰實測畫面今年3月曝光，展現高效益的機動防空儎台方案。（擷自萊茵金屬官方Youtube影片）

此次宣布提供的「天空突擊兵 35」，為萊茵金屬研發的新型高速砲塔，由一門瑞士奧利岡（Oerlikon）的35公厘機砲，以及主動電子相位陣列（AESA）雷達整合而成，彈藥方面則可裝填35*228公厘、30*173公厘兩款彈藥，偵測半徑達35公里，並可彈性結合光學感測器、敵我識別系統（IFF），甚至是「天空大師」（Skymaster）指管套件等，提升聯合作戰效能。

事實上，「天空突擊兵 35」在去年歐洲防務展（Eurosatory 2024）中就已亮相，萊茵金屬當時就擺出多種砲塔與輪型、履帶車輛的整合方案，包含「豹2」（Leopard 2）主力戰車、「山貓」（Lynx）和「拳師」（Boxer）輪甲車等底盤選項，展現不俗的防空火力與改裝彈性。

去（2024）年在歐洲防務展首度登場的「天空突擊兵」防空砲車，除彈藥裝填、系統整合彈性，運用儎台也有多種選項，圖中即為集合豹2戰車底盤的履車版本。（萊茵金屬官方X帳號）

萊茵金屬表示，烏軍將獲得的「天空突擊兵 35」將採用豹1系列戰車體盤，搭配一門可發射35*228公厘砲彈的KDG轉輪機砲，每分鐘射速可達1000發、有效射程達4公里，能發射可被編程的中口徑空爆彈（AHEAD），並留有加裝導引飛彈的升級空間，將儎台運用效益進一步提高。

