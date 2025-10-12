北韓閱兵秀最新「天馬二型」主力戰車 搭載類似以色列鐵拳防護系統

北韓官方報導將該「天馬二型」戰車定位為能在高強度作戰環境中運作的國產系統，強調乘組員防護與整合式火控系統。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，北韓在10日的勞動黨建黨80週年閱兵式中，公開展示了一款最新改良版的「天馬二型」（Chonma-2）主力戰車，這被視為北韓迄今最現代化的自製裝甲載具。

這款在國外被稱為M2020的戰車最早於4年前亮相，此後經歷了數輪現代化改良。北韓官媒朝中社（KCNA）報導稱，「機械化部隊展示了現代化「天馬二型」主力戰車，它擁有強大打擊能力與可靠的防護系統。」

外型酷似美俄混血 搭載「類鐵拳」主動防禦系統

從外觀來看，最新亮相的「天馬二型」與先前版本有顯著不同，包括重新設計的駕駛艙蓋、更新的遙控防空機槍，以及改良的砲塔裝甲佈局。

最引人注目的升級，是其搭載了一套外型酷似以色列「鐵拳」（Iron Fist）的新型「主動防禦系統」（APS），顯示北韓正試圖強化其戰車對裝甲飛彈的防護能力。軍事觀察家指出，這款戰車的外型融合了多國設計影子，整體輪廓既有蘇聯T-62戰車的緊湊車身，又有美國M1艾布蘭（Abrams）戰車稜角分明的砲塔幾何形狀，某些特徵甚至讓人聯想到俄羅斯的T-14「阿瑪塔」（Armata）戰車。

雖然官方報導未提供技術規格，但可見的改裝顯示，升級重點在於現代化防護、態勢感知能力與防禦系統，而非底盤或動力系統的全面翻新。

北韓領導人金正恩近期視察了國內最大的戰車工廠，並下令軍隊應盡快以「天馬二型」等最新型的戰車與裝甲車，全面汰換現役的舊款車輛，將其稱為「第二次裝甲武力革命」的關鍵任務。分析認為，北韓可能借助與俄羅斯的軍事合作，加速提升其裝甲部隊戰力。

