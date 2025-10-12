【影】斯洛伐克、保加利亞再迎F-16 BLK70戰機 我國新機返台再等等

圖為斯洛伐克空軍現已接收的7架F-16C/D Block 70戰機陣容，其餘7架同型機要等到2027年才會繼續出廠。（斯洛伐克國防部官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）6日表示，北約盟國斯洛伐克與保加利亞，近期已接收新一批F-16C/D Block 70戰機返國，強化北約境內的集體空防能量；我國緊排其後的66架同型機訂單，也已自今（2025）年3月開始在美出廠，但至今未有任何一架飛返台灣本土，未來將換裝該型機的空軍七聯隊，還得再稍候一會。

洛馬6日在官方社群貼文寫道，斯洛伐克、保加利亞近期再接收新一批F-16 Block 70戰機，有效推進其空軍的戰力現代化，並提升北約集體防禦能量。

請繼續往下閱讀...

New @LockheedMartin F-16 Block 70 aircraft have arrived in Slovakia and Bulgaria, a major step in modernizing their air forces, strengthening security and powering @NATO defense. pic.twitter.com/gcuTH9vJHv — Lockheed Martin News （@LMNews） October 6, 2025

保加利亞國防部表示，本月3日返國的2架F-16新機，分別為一架單座機和一架雙座機，使機隊總數來到4架，根據規劃，該國預計今年底前接收8架同型機，其餘8架則另行交付；斯洛伐克空軍此次也接收單、雙座機各一架，使機隊規模來到7架之譜，完成首批新機接收工作，第二批7架將於後（2027）年陸續交付。

斯洛伐克是從2024年中開始迎接新機返國，根據規劃，該國空軍2027年將擁有14架新機，並以兩批次各7架的方式接收並成軍。（斯洛伐克國防部官方Facebook）圖為保加利亞空軍本月最新接收第3、第4架F-16C/D Block 70戰機，該國預計今年獲得8架，其餘8架同型機日後另行接收。（保加利亞國防部官方Facebook）

國防部今年送至立法院的「美對臺軍售案執行情形」報告指出，我國66架F-16 BLK70戰機採購案現已有首架機出廠；空軍參謀長李慶然中將則預估，今年底可接收10架以上新機，並在明（2026）年底前完成66架交付工作。另據明年度公開預算書，空軍屆時將派遣9名專案駐廠赴美，監督管制對美軍購案進度及回報；其中駐希爾空軍基地（Hill AFB）聯絡官1人，即是F-16型機後勤專案的對接窗口。

排在上述歐陸兩國後的台灣，今年3月底在美國格林威爾（Greenville）接收首架新機後，就未有後續消息，隨著歐洲客戶交機規劃陸續完成，我國66架同型機訂單也有望加速進行，並以台、美飛官共乘，空中加油續航的方式，從美國本土接力飛回台灣，正式進駐空軍七聯隊位於台東的志航基地，與升級完成的139架F-16V Block 20型機並肩作戰，強化我空防戰力。

圖為我國今年3月在美出廠交付的首架F-16D Block 70雙座機，空軍編號6831。（取自X帳號 @RepTimmons）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法