士兵為3萬8外洩雄二飛彈手冊 國防部：官兵叛國「應受最嚴厲處分」

〔記者黃靖媗／台北報導〕一名曾任職於海鋒大隊的海軍林姓上兵，便慫恿蔡姓同袍翻拍雄風二型飛彈發射車操作手冊給中國特工，最終僅賺取3.8萬元報酬。對此，國防部今（12）日表示，國防部對外流資訊已採取變更、終止計畫等措施，進行損害管控，降低影響程度，並強調少數官兵因利慾薰心、背叛國家，「應受最嚴厲處分」。

國防部說明，政戰局在2023年7月間，接獲官兵主動檢舉，林男涉利誘官兵刺蒐國軍機密，即通報國安局統合調查局共同調查，並報請高等檢察署台中分署指揮偵辦，合力偵破共諜不法組織。

國防部表示，國防部對外流資訊已妥善採取損害管控，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低影響程度。

針對中共滲透攻勢，國防部表示，已建立全員「接觸機密資格認證」機制，依派任機敏職務或涉密等級範圍，訂頒國軍涉密人員安全調查做法，妥慎應處人員安全現況。

國防部強調，分析當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾停頓，少數官兵因利慾薰心、背叛國家，應受最嚴厲處分，國防部將持續落實保防教育，深化官兵保防警覺與愛國意識，並與國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

