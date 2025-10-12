海底電纜變「水下天羅地網」 美歐部署新技術追蹤中俄潛艦

中國「晉級」核動力潛艦2018年4月出現在南海。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技工程網站《Interesting Engineering》報導，美國與歐盟海軍正將全球超過120萬公里的海底光纖電纜，轉化為一個巨大的被動聲納陣列，用以偵測、分類與追蹤潛艦。這項名為「分散式聲學感測」（Distributed Acoustic Sensing, DAS）的革命性技術，正將全球通訊骨幹，變為獵殺潛艦的「水下天羅地網」。

DAS技術的原理，是利用已鋪設於全球海床的標準光纖電纜作為感測器。科學家向電纜中發射脈衝雷射光，當附近有潛艦發動機、船艦螺旋槳或地震活動產生聲波時，會對光纖造成極其微小的振動或壓力，進而改變雷射光的回傳訊號。透過先進的人工智慧（AI）演算法分析這些微弱的訊號變化，就能夠即時偵測並定位水下的聲音來源。

這項技術的突破之處，在於它能將現有的電信基礎設施，轉變為一個持續運作、遍佈全球的監聽網路，其成本遠低於傳統的聲納系統或水下聽音器網路。

報導指出，這項技術已從理論走向實際應用。美國、英國、澳洲與數個歐盟國家，都已啟動計畫，將DAS技術整合進其海域態勢感知框架中。美國已進展到將DAS數據整合進作戰網路的階段，並正測試與P-8A反潛機、水下無人載具的情報融合。英國則已公開承認DAS是其本土防禦戰略的一部分。



而在AUKUS聯盟框架下，澳洲也正與美、英合作，計畫在印太地區建立一個共享的水下監視網。

中俄也在發展 恐成海底新戰場

分析家指出，據信中國與俄羅斯也正在探索DAS的相關能力。中國擁有該地區最密集的海底電纜網路，很可能已在測試此技術；而俄羅斯則擔憂，西方在北極與波羅的海部署的DAS網路，將對其戰略核潛艦構成嚴重威脅。

近年發生多起海底電纜遭不明原因切斷或干擾的事件，已凸顯這些光纖網絡，正成為地緣政治競賽的新戰場。

儘管此技術仍面臨數據量過於龐大、難以過濾噪音等挑戰，但專家預測在5年內，世界就可能看到第一個橫跨大洋的「虛擬水下聽音器陣列」投入運作，屆時潛艦在電纜密布的水域中，將更難以遁形。

