俄軍迫近烏東重鎮告急 克拉馬托爾斯克疏散平民

克拉馬托爾斯克居民10月3日在物資發放點領取衣物。俄軍距離該市已不到20公里，當局下令疏散，居民準備撤離物資。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社12日自烏東前線發表的報導指出，隨著俄羅斯軍隊步步進逼，距離已不到20公里，被視為烏克蘭抵抗象徵的東部頓內茨克（Donetsk）州重鎮克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），當局已下令疏散部分地區的家庭與孩童，該地正面臨淪陷威脅。

克拉馬托爾斯克在2014年曾短暫遭親俄分離主義分子佔領，但在烏軍收復後，便一直是烏克蘭在頓巴斯地區的行政與軍事中心。然而，近期俄軍不僅在地面上持續推進，更開始對該市發動常態性的無人機攻擊。

戰況的惡化，體現在新武器的投入。10月5日，一枚由數十公里長光纖導引的長程無人機，首度擊中了克拉馬托爾斯克市中心的一輛汽車，顯示俄軍已能對該市後方進行精準打擊。

請繼續往下閱讀...

一位34歲、帶著兩名幼女撤離的母親安潔拉（Angela Bolonz）表示，俄軍的無人機開始在她家附近飛行，甚至燒毀了汽車，這讓她做出了撤離的決定。前線的緊張氣氛也瀰漫在後勤道路上，車輛需高速行駛在反無人機偽裝網下以求安全。

前線成20公里寬「致命地帶」 FPV成主要傷亡來源

一名34歲的軍醫謝爾蓋（Sergiy）表示，前線送來的傷患，絕大多數都是被第一人稱視角（FPV）無人機所傷。

隨著無人機的航程不斷增加，傳統的「前線」概念已被一個寬約20公里的「致命地帶」（lethal zone）所取代。一名匿名士兵透露，現在部隊輪換的風險，甚至比待在戰鬥區還高，輪換只能在夜間徒步進行，並穿上特殊遮罩以躲避無人機的熱影像儀偵測。

隨著克拉馬托爾斯克戰況危急，鄰近的另一重鎮斯洛維揚斯克（Sloviansk）也已呼籲弱勢居民撤離，顯示俄軍在冬季來臨前，正對整個頓巴斯防線施加壓力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法