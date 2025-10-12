邊境戰火爆發！阿富汗稱擊斃58名巴基斯坦士兵、佔領25座哨所

巴基斯坦士兵在巴、阿兩國邊境高地巡邏，該地區近日爆發阿富汗塔利班與巴軍激烈交火。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，阿富汗塔利班（Taliban）政府12日宣稱，其部隊在夜間的邊境行動中，擊斃58名巴基斯坦士兵，另有30人受傷，並成功佔領25座巴基斯坦軍方哨所。塔利班表示，此舉是為了回應巴國對阿富汗領土與領空的「一再侵犯」。這場突如其來的邊境衝突，已讓南亞火藥庫的緊張局勢再度升溫。

阿富汗國防部發布聲明指出，阿富汗部隊已沿邊境發動「報復性且成功的軍事行動」，奪取多個據點。聲明強調：「若對方再度侵犯阿富汗的領土完整，我軍已準備好保衛國家邊界，並將給予強烈回應。」官方媒體更稱這是一次「復仇行動」，先前報告指出15名巴軍士兵喪生，但最新統計顯示，死亡人數已攀升至58人。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）隨後發表談話，譴責阿富汗11日晚間的突襲行動，指責對方「嚴重挑釁」。他強調，巴軍「不僅對阿富汗的攻擊給予恰當回應，更摧毀其多座哨所，迫使敵方撤退」。不過，報導指出，雙方的戰果說法無法立即獨立查證，邊境地區通訊亦極為受限。

衝突導火線：喀布爾遭空襲 巴方否認責任

這場邊境衝突的導火線，源自於阿富汗指控巴基斯坦稍早轟炸首都喀布爾及東部一處市集。塔利班當局稱該攻擊造成多名平民死傷，但巴方未承認發動空襲。據巴基斯坦安全單位消息，阿富汗軍隊11日深夜在西北開伯爾—普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）多地開火，巴軍則以重型武器回擊。

兩國之間重要的貿易通道「托克罕」（Torkham）邊境口岸，12日並未如常於上午8時開放。部分地區傳出砲擊波及平民，一名巴國官員透露，一枚來自阿富汗的迫擊砲彈落入開伯爾地區村莊，造成一死一傷。目前傷亡仍在統計中。」

報導分析，這場邊境衝突不僅反映兩國長期的互信赤字，也凸顯塔利班政權與巴國關係正陷入低谷。阿富汗從未承認長達2611公里的「杜蘭線」（Durand Line）為正式國界，長期糾紛正逐步演變為武裝對抗。

