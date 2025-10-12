阿富汗動手了！宣稱擊斃巴基斯坦58名士兵

阿富汗對巴基斯坦邊境據點展開報復行動，神學士政府發言人穆賈希德（見圖）指稱擊斃了巴國58名士兵。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗不滿巴基斯坦轟炸其首都喀布爾、東部一處市場，對巴國邊境據點展開夜間反擊行動，阿國神學士（Taliban，另譯塔利班）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今（12日）表示，他們目前已佔領巴國25個哨所、擊斃58名士兵。

據《美聯社》報導，巴基斯坦先前對阿富汗多處地點展開攻擊，聲稱這些地方是恐怖組織巴基斯坦神學士運動（Tehreek-i-Taliban Pakistan，另稱巴基斯坦塔利班）的藏身之處。

不過，阿富汗對此全盤否認，強調他們不會提供領土讓外國叛軍躲藏。阿國國防部今天指出，在兩國邊界進行的報復性行動取得勝利，假如巴基斯坦再次侵犯阿富汗領土，神學士武裝部隊已做好充分準備給予強烈反擊，巴國對此尚未回應。

