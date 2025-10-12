要容納極音速飛彈軍艦、核潛艦 美珍珠港力拼設施現代化抗衡中國

美軍朱瓦特號驅逐艦即將於2027年進行極音速飛彈試射。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與中國在印太地區交鋒愈趨激烈，根據外國軍事媒體「海軍新聞」報導，位於東太平洋的美國軍事重鎮夏威夷檀香山基地，正在進行設施現代化工程，藉此達到可容納大量新型水面艦、潛艦的規模，預計2028年中完工。屆時，包括3艘已搭載極音速飛彈的「朱瓦特級」驅逐艦、至多3艘維吉尼亞級核潛艦，都可望以此地為母港。

「海軍新聞」報導稱，為美國海、空軍重鎮的夏威夷「珍珠港－希卡姆」聯合基地正進行一系列現代化與升級工程，主要著重於船艦泊位、電力設施、乾塢等，如此將使海軍基地可容納大量的新型艦艇與潛艦，預計這些艦艇從2028年中起，就可以將珍珠港作為母港。

美軍維吉尼亞級核潛艦明尼蘇達號。該型艦也將搭載極音速飛彈。（法新社檔案照）

報導指出，這些新設施將可容納3艘完成升級的「朱瓦特級」驅逐艦，以及至多3艘「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦，且這二型艦艇都將搭載極音速飛彈，此舉將是美國海軍應對與中國的潛在衝突，攸關配備極音速武器部隊的重大部署。

朱瓦特級驅逐艦是美國海軍目前最大的水面作戰艦，其排水量超過1萬4000噸，但外型不同於伯克級神盾驅逐艦，而是採取特殊的匿蹤外型。雖然礙於昂貴造價，美國海軍僅打造3艘朱瓦特級艦，但也將另闢蹊徑，使其率先搭載極音速飛彈，已完成相關改裝的首艦朱瓦特號，預計2027年進行首度極音速飛彈的實彈試射。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法