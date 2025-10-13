台海危機》金門高度戰備10個月 海龍蛙兵江啟臣：只差子彈沒上膛

記者陳治程、涂鉅旻／專訪

中國近年對我軍事、認知戰威脅遽增，各界迫切設法反制北京當局文攻武嚇。事實上，我國在30年前經歷台海飛彈危機，直接面對中國試射飛彈、大規模軍演等嚴重威脅。當年是金門「海龍蛙兵」一員的立法院副院長江啟臣，成了這段劍拔弩張歷史的見證人。他說，當時嚴密戰備10個月，夜間巡邏、聯手軍情局協防，並升級為二級戒備，肅殺氛圍不言而喻，「只差子彈沒有上膛而已」。

立法院副院長江啟臣，31年前從政大外交系畢業後入伍服役，因緣際會成為駐守金門前線的陸軍「海龍蛙兵」，夜巡、移防、二級戒備樣樣來，對比今日情勢，一切恍如昨日。（江啟臣提供）

現為立法院副院長的江啟臣，31年前剛從國立政治大學外交系畢業，他在台海危機前的1994年8月入伍，10月便抽中「金馬獎」，加入駐紮金門的陸軍航特部兩棲偵察營，也就是俗稱的「海龍蛙兵」，1996月7月退伍。他接受本報專訪回憶道，當年他剛抵達金門本島時，放眼望去的官兵盡是「半裸」，只有接應他的人事官身著白色背心。那時，他才22歲，已完成大專新訓，並入伍受訓成政戰中士，但他坦言，加入「海龍蛙兵」，是他到部隊後才知道的事情。

請繼續往下閱讀...

陸軍海龍蛙兵53期出身的立法院副院長江啟臣，日前接受本報獨家專訪，暢談他31年前在金門前線擔值衛戍任務，並全程見證96台海飛彈危機的心路歷程。（本報資料照，記者廖振輝攝）

下船才知加入「海龍蛙兵」 江啟臣前線見證台海危機

初來乍到的江啟臣對「海龍蛙兵」十分陌生，為了讓他更熟悉單位，上級便將他送去接受4個月的基礎蛙人訓，拔掉士官階級，和新兵一同接受嚴酷訓練。江啟臣說，他以前是田徑隊成員，卻是不折不扣的「旱鴨子」，要當蛙人，就得面對「一對一指導」、「土法煉鋼」的高強度訓練方式，也要克服一切恐懼完成。

回憶30年前的台海情勢，江啟臣說，當時我國軍力有優勢，因此，當年的「海峽中線」實際上就落在金、廈之間，只要有中國船隻越界，我方部隊就得前去驅趕，偶爾還得「驅離射擊」，確保前線安全。

31年前入伍服義務役成海龍蛙兵的江啟臣，恰逢台海飛彈危機爆發，兩年役期中有10個月都在高度戰備情況，還是少見的「義務役」艇長，支援大、小金門巡邏和運補任務所需。（江啟臣提供）

為使船隻迅速出航，江啟臣說，海龍蛙兵的「成功艇」經常在海邊待命，只要收到任務座標，就得馬上出動，不只白天出海巡邏，半夜摸黑出海也是家常便飯，只為了確保漁船中沒有「越界」的工作船。在繁忙勤務之中，江啟臣也見證當年台海情勢的關鍵變化。

當艇長還扛二級戒備 海龍蛙兵江啟臣除子彈上膛全做了

江啟臣說，從前總統李登輝1995年中赴美訪問母校康乃爾大學，中國先是對台灣東北角發射彈道飛彈「報復」，年底更在東山島實施登陸演習，那時距離台灣首次總統直選只剩3個多月；他也在這段局勢緊張的期間，歷經戰備任務大增、島上休假減少，禁止「返台假」，甚至成為少見的「義務役」小艇艇長，並隨部隊從料羅灣移防山洞，與軍情局海上情報大隊共同駐防，更見證部隊在1996年總統大選前夕，升級為二級戒備，「只差子彈沒有上膛而已」。

圖為陸軍駐馬祖的海龍蛙兵，當時駕駛尚未退役的M2A2「成功艇」，於東引感恩亭周邊執行巡邏。（本報資料照）

他直言，當時官兵們全副武裝待命，肅殺之氣不在話下，而這一連串深刻回憶，也讓他感慨恍如昨日，面對30年後更加強大的中國解放軍，他也呼籲各界要更謹慎面對。

相關報導請見

冥冥之中獲指引？江啟臣促海龍忠烈地藏紀念館整建 告慰先烈英靈

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法