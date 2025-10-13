籲美國提供戰斧飛彈 澤倫斯基：不會用來攻擊俄羅斯平民

烏克蘭總統澤倫斯基表示，若美國提供戰斧巡弋飛彈，烏克蘭將只會將其用於軍事目的，不會攻擊俄羅斯的平民。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭正積極爭取美國提供「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，若美國提供戰斧飛彈，烏克蘭只會將其用於軍事目的，不會攻擊俄羅斯的平民。

路透報導，澤倫斯基在美國「福斯新聞」（Fox News）節目「週日簡報」（Sunday Briefing）中表示，烏克蘭從未攻擊過俄國平民，「這正是烏克蘭與俄羅斯之間最大的不同」，「因此，當我們談到長程（飛彈）時，我們談的只是軍事目標。」

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基的前述談話於11日錄製，12日播出，這2天他連續與美國總統川普舉行電話會談。澤倫斯基表示，雙方仍在討論華府是否可能向基輔提供長程飛彈。

川普日前表示，在同意提供戰斧飛彈之前，他想先了解烏克蘭將如何使用這些武器，因為他不希望使俄烏戰爭升級。澤倫斯基說，他仍在努力說服川普批准這項軍援計畫。

戰斧飛彈射程可達2500公里，足以打擊俄國境內的重要目標，包括莫斯科。克里姆林宮已警告，任何向烏克蘭提供戰斧飛彈的行動，都將帶來嚴重後果。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）本月稍早曾表示，在沒有美國軍事人員直接參與的情況下，戰斧飛彈不可能被有效使用，因此任何向烏克蘭提供該型飛彈的舉動，都將引發「性質升級的新階段」。

然而，澤倫斯基12日晚間在烏克蘭發表的談話中表示，他認為俄羅斯的擔憂正是烏克蘭應該繼續推進的理由，「我們看到也聽到，俄羅斯害怕美國可能會給我們戰斧飛彈，這樣的壓力或許能促成和平。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法