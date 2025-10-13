川普對普廷下通牒 警告送烏「戰斧」飛彈

川普12日在搭乘空軍一號專機前往以色列訪問之前，接受記者訪問。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普13日對俄羅斯發出軍事升級警告，若莫斯科不盡快結束烏克蘭戰爭，他可能向烏克蘭提供「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，對俄羅斯施加更大壓力。

據《美聯社》報導，川普在前往以色列途中於空軍一號專機上表示：「我可能會說，如果這場戰爭不能解決，我就要送他們戰斧飛彈。戰斧是非常具攻擊性的武器，俄羅斯不需要那個。」

請繼續往下閱讀...

川普透露，他在與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，已提及可能提供戰斧飛彈。川普說：「他們想要戰斧飛彈往那個方向去嗎？我認為不想。戰斧飛彈是新的攻擊升級步驟。」

澤倫斯基形容與川普的最新通話「非常有成效」，雙方討論強化烏克蘭「防空、韌性與遠程能力」。在接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時，澤倫斯基表示：「我們正在努力。我在等待總統說好。我們當然仰賴這樣的決定，但我們走著瞧。」

澤倫斯基10日曾表示，他正與美國官員討論可能提供戰斧飛彈與更多ATACMS戰術彈道飛彈。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日表示，「戰斧飛彈的話題極度令人關切。」俄羅斯總統普廷先前已警告，美國若提供長程飛彈給烏克蘭，將嚴重損害美俄關係。

俄攻擊電網 川普態度轉趨強硬

川普的強硬表態發表前，俄羅斯剛在夜間攻擊烏克蘭電網。川普在結束烏克蘭戰爭的努力中對俄羅斯感到挫折，上週表示他對是否向烏克蘭提供戰斧飛彈「差不多已做出決定」。近幾週來，川普對普廷採取明顯更強硬的立場，因為俄羅斯領導人拒絕與澤倫斯基直接談判。上個月，川普宣布他現在相信烏克蘭可以奪回所有被俄羅斯佔領的領土，這是從過去反覆要求基輔讓步的戲劇性轉變。

川普在空軍一號上說：「我真的認為如果普廷解決這件事，他會看起來很棒。如果不解決，對他不會有好處。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法