冥冥之中獲指引？江啟臣促海龍忠烈地藏紀念館整建 告慰先烈英靈

立法院副院長江啟臣手持海龍蛙兵的蛙牌與臂章。（記者廖振輝攝）

30多年前曾是陸軍「海龍蛙兵」一員的立法院副院長江啟臣，全程見證了劍拔弩張的台海飛彈危機。退伍後積極參與海龍蛙兵事務的他，更在金門海龍忠烈地藏紀念館的整建計畫中，扮演關鍵協調角色。江啟臣說，他母親在他服役時，曾為他向地藏王菩薩祈求平安，如今他能為此事盡份心力，就如同冥冥之中自有安排，更讓他決心要把這件事情做好。

對於金門海龍忠烈地藏紀念館的整建歷程，江啟臣說，海龍蛙兵金門營部旁，有一座歷史悠久的地藏王菩薩祠堂，但由於這座祠堂位處沙灘，若在海水漲潮時就會被淹沒，也容易遭逢大雨潑濺；供奉海龍忠魂、位於溪邊且土地產權複雜的海龍忠烈祠，也有整建需求。在釋衍成法師、退役官兵組成的海龍協會奔走下，促成了金門海龍忠烈地藏紀念館整建計畫。

金門海龍忠烈祠供奉劉雨成將軍、洪鴻鈞將軍在內等60餘位先烈，若要重新整建忠烈祠、移靈，都需要經過先烈忠魂的同意，亦需考量相關法規與土地產權問題。江啟臣說，當時原本計畫要將忠烈祠遷往太武山，卻未能獲得學長們的首肯，直到詢問是否願意留在營本部時，直接獲得「聖筊」，繼續保佑「學弟妹們」一切平安。

立法院副院長江啟臣4月邀集國防部、陸軍海龍蛙兵退役人員協會、佛教如是住弘法協會等，就「海龍忠烈地藏紀念館」整建計畫一事召開協調會。（取自江啟臣臉書）

於是，江啟臣今年4月主持協調會，軍方也願意依法提供協助，隨後在多方努力下，今年8、9月間獲得圓滿結果。他說，金門海龍忠烈地藏紀念館經費約新台幣8千萬元，資金已透過募款方式到位，他也持續進行協調工作，期望工程能盡快進行，確保紀念館能在明年底前順利完工，藉此告慰70多年來犧牲奉獻的先烈先賢們。

海龍蛙兵訓練相當嚴酷、任務繁重，江啟臣也分享了一個故事。他回憶，家人聽聞他抽到海龍蛙兵時，不免感到擔憂，他母親還因此向新竹相當靈驗的地藏王菩薩，祈求他可以調單位，卻未獲同意，最終只能保他平安。他和家人言談時才知道此事，也認為，應該就是託地藏王菩薩保祐之故，才能順利退伍。

如今，江啟臣能在金門海龍忠烈地藏紀念館整建計畫之中盡份心力，「說真的我不知道該怎麼解釋，想起來就覺得…冥冥之中（自有安排），就是希望能把這件事情做好」。

立法院副院長江啟臣是海龍蛙兵退伍，曾經歷台海飛彈危機。他接受本報專訪時，拿出一件象徵海龍蛙兵的紅短褲。（記者廖振輝攝）

