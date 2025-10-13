「強烈建議」台灣參加環太軍演 參院2026年國防授權法更挺台

圖為美國海軍主辦2018年環太軍演情形。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國參議院日前通過2026財年的《國防授權法案》（NDAA），除了涉及軍援的條文獲保留，這次則「強烈建議」（strongly encourages）美國防長在適當情形下，邀請我國參與環太平洋軍演。雖然該法最終版本須參、眾兩院凝聚共識，並獲得總統簽字才上路，但比起今年的國防授權法之中，僅將環太軍演放在較不具效力的「國會意見」之中，可說是向我方釋出更多善意。

環太平洋軍演是由美國主導的跨國大型軍事演訓，涉及實彈射擊、反潛、防空、反水面作戰、兩棲登陸、反恐、掃雷，以及人道救援等項目，讓攸關印太地區利益的諸國有所互動，同時也強化海上聯合行動與合作的能量。環太軍演每兩年舉行一次，考慮國際局勢與中國態度，我國未曾受邀參加。

雖然國防授權法須參議院、眾議院各自版本表決通過後，再就兩院意見分歧處凝聚共識，隨後須由美國總統簽字後才正式生效，因此單一國會版本的條文，未必出現在最終上路的版本之中。不過，美國國會對於我國參加環太軍演等挺台力道仍緩步增強。美國眾議院去年通過的2025財年國防授權法之中，雖提到「在適當情況下，邀請台灣海軍參加環太平洋軍事演習」的文字，但這段文字是放在不具有法律效力的國會意見，並非正式條文之中。

而參議院針對2026財年國防授權法的條文則提到，其強烈建議（strongly encourages）美國國防部長在適當情況下，邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習。如果美國國防部長決定不邀請，則需提出通知與說明理由。

眾議院日前通過的2026財年國防授權法第1323條則提到，美國國防部長應邀請台灣海軍，參加該法頒布日之後舉行的任何環太軍演。由於參、眾兩院的條文略有不同，尚待日後凝聚共識，且是否對行政部門具有強制力，仍有待後續觀察與釐清。

