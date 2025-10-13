美軍工新創Govini成「獨角獸」旗下 AI曾「神算」海軍供應商破產

美國防科技公司Govini的執行多爾蒂（Tara Murphy Dougherty）（圖右）在一場論壇上發言。她所領導的公司，近日因其強大的AI供應鏈分析能力而估值突破10億美元，正式躋身「獨角獸」行列。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國網站《Defense One》報導，專注於軟體與數據分析的美國國防科技公司Govini上週五宣布，在獲得新一輪1.5億美元（約新台幣45.7億元）的投資後，公司估值已突破10億美元，正式躋身「獨角獸」行列。這家新創公司的核心產品，是一個能追蹤、分析軍方複雜供應鏈的人工智慧（AI）平台，其強大的預測能力，已在美國陸軍與海軍的實際應用中，展現驚人價值。

Govini加入了近年快速崛起的國防獨角獸俱樂部，與開發無人船的Saronic、AI武器系統的安杜里爾（Anduril），以及德國的Helsing等新創公司齊名。

Govini的AI平台「Ark.ai」最令人稱道的實績之一，是為美國海軍的艦艇維修計畫提出預警。該公司執行長多爾蒂（Tara Murphy Dougherty）透露，平台曾偵測到一家關鍵的下游供應商，其財務風險出現「飆升」。

請繼續往下閱讀...

海軍用戶隨即將此一警訊，告知其主要的國防承包商，但該承包商對此毫無頭緒。在海軍堅持下，他們尋找了第二家供應商作為備案。6個月後，原供應商的執行長遭解雇，一年後，該公司正式宣告破產。Ark.ai的AI預警，成功避免了海軍維修計畫因供應鏈斷裂而停擺。

在美國陸軍方面，Govini已參與由安杜里爾主導、耗資近1億美元的「下一代指管」（NGC2）計畫。多爾蒂解釋，陸軍第四步兵師正使用Ark平台，在演習中即時、自動地追蹤彈藥的消耗情況。

她說：「然後AI會對該彈藥的持續需求創建預測，並自動計算補給計畫。」這取代了過去耗時費力的人工作業。

Govini在2025財年營收已達1億美元，擁有300名員工。對於此次由貝恩資本（Bain Capital）領投的1.5億美元新資金，多爾蒂表示，這證明了公司在市場上獲得的強大動能，並計畫將資金用於「大舉招募」位於匹茲堡的AI、數據、工程人才，以及位於華府的國防與國安專家，目標是「快速前進」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法