要更從從容容游刃有餘地抗俄 烏英攜手合作擬產105公厘火砲

圖為紐西蘭陸軍官兵操作L119型105公厘火砲情況。烏克蘭有機會與英國合作，在地生產這型火砲。（取自紐西蘭國防部官網）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭抵抗俄羅斯入侵已達3年7個月，對烏軍而言，軍備在地生產與後勤是重中之中。外國軍聞網站報導，烏克蘭與英國日前簽署一份共同生產火砲系統的協議，未來可能先行量產L119型105公厘榴彈砲，對於與北約之間的彈藥互通，或者烏軍的作戰能力皆有助益。

烏克蘭國防部近日表示，烏克蘭在基輔舉辦「第3屆國際國防工業論壇」（DFNC3）時，和英國簽署一項攸關火砲系統共同生產的協議，藉此強化烏克蘭抗俄能力，也可以結合烏、英兩國經驗。

烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）說，烏英兩國將在此共識下，擴大雙方國防合作夥伴關係，因此雙方簽署火砲系統聯合生產的協議。此案涉及一個名為「LYRA」的合作計畫，目標是整合烏克蘭、英國的國防工業與科學研究潛力，增強兩國國防實力，實現關鍵武器系統的共同開發、現代化升級和擴大生產規模等目標。

雖然烏克蘭、英國皆未公布未來聯合生產的裝備細節，不過，軍聞網站「Defence Blog」分析，烏、英二國曾討論關於L119型105公厘榴彈砲的潛在合作生產計劃，且英國國防公司貝宜（BAE System）也曾於前年和烏克蘭簽署合作協議，尋求在烏克蘭在地生產L119型榴彈砲、M777型155公厘榴彈砲與CV90步兵戰鬥車等裝備。該公司去年也和英國政府簽約，若L119型榴彈砲可在烏克蘭在地生產，可進一步提供後勤維保服務。

L119型榴彈砲是一種英國製火砲，可以打擊10餘公里外的目標，可由車輛拖曳至定點，或者由直升機吊掛至重要戰術位置，其全長6.5公尺、僅重1.9噸，可提供地面部隊直接或間接火力支援。

