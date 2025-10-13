【影】烏克蘭「火箭皮卡」立功 美製VAMPIRE擊落俄軍最新匿蹤飛彈

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，烏克蘭軍方近日發布了一段影片，首度證實其使用美國提供的「吸血鬼」（VAMPIRE）反無人機系統，成功攔截了一枚俄羅斯最新型的Kh-69匿蹤巡弋飛彈。此一戰果意義重大，證明了這種相對廉價、易於部署的武器系統，也能有效反制俄軍技術最先進的空中威脅之一。

「吸血鬼」原先的設計並非反無人機系統，而是拿來有效打擊地面和低空目標的輕便型多管火箭系統。（圖擷取自L3harris公司官網）烏軍發布的影片顯示，在近期一次俄軍的空襲中，「吸血鬼」系統成功接戰了一枚來襲的空中目標。儘管烏軍未提供細節，但影片中的操作介面，與製造商L3Harris及美國官方先前公布的畫面完全相符。

畫面分析顯示，在發射前，目標上有一個明亮的光點，這表明操作人員正使用雷射鎖定目標，並發射由雷射導引的「先進精準擊殺武器系統」（APKWS）火箭彈。APKWS是一種將傳統的70公厘火箭彈，是改裝上雷射導引段的低成本精準武器。

被擊落的俄製Kh-69是俄羅斯最新一代的匿蹤優化空射巡弋飛彈，常由其最先進的Su-57戰機掛載。（圖：俄羅斯航空太空軍）被擊落的俄製Kh-69，是俄羅斯最新一代的匿蹤優化空射巡弋飛彈，常由其最先進的Su-57戰機掛載。其設計旨在降低雷達可視度並進行低空飛行，使傳統防空系統難以攔截。

而此次的成功攔截，證明了「吸血鬼」系統不僅能對付慢速的無人機，其雷射導引火箭彈同樣能追蹤並摧毀如Kh-69這類高速、具備匿蹤外型的先進飛彈，展現了其超乎預期的作戰潛力。

「吸血鬼」系統是美國為軍援烏克蘭而開發的一款緊湊、貨盤化的發射器，它可以輕易地安裝在任何平板卡車的後車斗上，能在兩小時內快速完成部署，且僅需一人即可操作。這種將西方先進系統，與烏克蘭靈活的分層防空網絡相結合的模式，再次凸顯了烏軍的不對稱作戰思維。

