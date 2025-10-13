疑燃油外洩不得不上浮 俄基洛級潛艦現蹤大西洋 法巡防艦全程監視

一艘俄軍的「基洛級改進型」柴電潛艦日前無預警上浮大西洋海域，由於鄰近法國西部外海，引來該國出動巡防艦全程監視。（北約海上司令部官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕北約海上司令部（NATO Maritime Command）10日表示，一艘俄羅斯海軍潛艦近期無預警在法國西部外海浮航，引發周邊國家警戒，不過，法國海軍隨即派出巡防艦靠近俄軍潛艦，並全程進行監視。該艦先前疑似遭遇過柴油燃料外洩的技術故障，有高機率是這次在大西洋海域「探頭」的主因，但詳細情形仍待官方進一步釐清。

北約海上司令部官方社群貼文指出，這艘俄軍潛艦日前在法國西部的布列塔尼（Brittany）外海浮上海面，由於位置鄰近法國、英國及愛爾蘭，一艘法國海軍巡防艦隨即出動全程監視，確保北約境內水域的航行安全。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站《英國國防期刊》（UKDJ）報導則寫道，這艘意外上浮的俄軍潛艦，為隸屬黑海艦隊的「新羅西斯克號」（B-261），屬「改進型基洛級」（俄軍代號636.3型）柴電攻擊潛艦，自2014年8月成軍服役至今；該艦排水量3100噸、潛深達300公尺，並可水下連續值勤45天，除六管533公厘標準口徑的魚雷管，也可攜帶水雷，並可搭載「口徑」（Kalibr）潛射巡弋飛彈。

該艦服役後，曾投入俄軍支援的敘利亞內戰，也曾造訪西班牙休達港並引來英國抗議，並擔任俄軍在地中海特遣部隊的成員之一。不過，報導引述俄國社群媒體消息寫道，該艦上（9）月疑似遭遇「主機柴油外洩」的技術故障，且尚未獲得修復，但受損的嚴重程度也尚未有官方說明。隨著該艦意外在北約的水域內「探頭」，後續的應處該如何進行？有待北約當局進一步釐清。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法