國造潛艦海鯤號已完成3次浮航 國防部：距潛航還差2系統

海鯤號日前進行浮航測試。（資料照，台船提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日上午進行潛艦國造機密專題報告。海軍司令部中午透過新聞稿說明指出，潛艦海測已完成3次浮航測試，下一步的淺水潛航及深水潛航程序，尚待「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」完成才能繼續進行，海軍已協調各廠家、加派國內軟體工程師，以加速完成兩項系統。

針對潛艦國造原型艦海測情況，海軍說明指出，原型艦測試是採漸進式構型研改策略，需要長時間裝備調校，並逐項審認驗證，藉測試及早發掘問題，偕同台船與原廠共同解決，參照各國潛艦海測程序，依序區分浮航測試、淺水潛航及深水潛航等3階段逐步執行，自今年6月17日起已進入浮航測試階段。

立法院外交及國防委員會今日上午進行潛艦國造機密專題報告，國防部長顧立雄出席前受訪。（記者田裕華攝）

海軍說明，潛艦迄今共執行3次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證；為達成潛航裝備及安全評估所需條件，安排今年7月8日至9月2日進台船乾塢，就艦體工程水密檢驗、儎台裝備性能校正及戰鬥系統水線以下裝備檢整等3大類，進行細部調校。

海軍指出，為了進行海上測試，潛艦陸續已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備，目前尚有「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩大系統未完成，完成調校後可達潛航必要條件，海軍專案團隊已積極投入協助台船工項整合，依測試程序所列標準逐項實施驗測，希望能加速完成潛航前整備。

海軍說明，「主機與電力管理系統」是為了達到艦船動力穩定，必須完成主機自動充電功能驗證，以減少人為操作風險，增加潛航安全係數，刻正執行多部主機測試前置作業，以利後續自動充電功能驗證，而主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，需要協調廠家排程，導致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，海軍現已協調各廠家完成後續測試期程調整，以加速完成多部主機自動充電功能驗證。

IPMS則是高度自動化及整合性系統，具備執行儎台裝備遠端操作與監控功能，目前全項系統均已執行聯測程序，持續實施軟體修改及驗測，台船現已增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業加速完成。

對於後續海測規劃，海軍表示，將在完成浮航測試、淺水潛航測試、深水潛航測試等海測前整備條件後，由專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵（操作者）三方共同評估，於達到潛航安全條件後，安排海上測試。

海軍司令部強調，國造潛艦歷經裝備籌獲、建造組裝及測試驗證等首次造艦挑戰，將按部就班達成海上測試目標，海軍並依法依約履驗，要求台船於交艦前完成改正，最終在符合安全與品質之前提下完成全艦性能驗證，以滿足海軍操作需求與作戰性能。

