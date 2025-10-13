鋰電池加持 日本第六艘大鯨級潛艦14日下水 強化第一島鏈水下戰力

日本大鯨級潛艦SS-518號在川崎重工神戶造船廠準備下水。該艦採用鋰離子電池技術，能在更長時間維持較高水下航速，減少通氣管暴露與潛望鏡使用頻率。（圖：微博@瘋子白楊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》報導，為反制日益頻繁的中國與俄羅斯海軍活動，日本海上自衛隊（JMSDF）正穩步擴充其水下艦隊，其最新一艘「大鯨級」（Taigei-class）柴電攻擊潛艦（舷號SS-518），預計將於10月14日在川崎重工的神戶造船廠舉行命名暨下水典禮。

這將是日本的第六艘大鯨級潛艦，該級潛艦最大的技術革命，在於全面採用日本先進的「鋰離子電池」技術，取代了傳統的絕氣推進系統（AIP），此一改變被認為更適合在第一島鏈的複雜水域之中作戰。

分析指出，這項改變是日本海自基於戰術環境的深思熟慮。傳統AIP系統能讓潛艦在水下以極低速度潛行長達數週，但高速性能受限。而鋰離子電池則能提供強大的瞬間放電能力，讓潛艦得以在水下長時間，維持較高的靜音航速進行衝刺。

這意味著大鯨級潛艦將擁有更少的上浮充電（通氣管作業）次數、更低的潛望鏡暴露風險，以及在不同伏擊陣地之間更快的轉移能力。此舉等於是以AIP的「靜態」耐航力，換取了更適合在東海、菲律賓海等受中、俄海軍活動影響的密集水下環境中，進行機動作戰的「動態」優勢。

目標22艘潛艦艦隊 讓敵軍反潛複雜化

大鯨級潛艦維持約3000噸的排水量，長約84公尺，配備6具533公厘魚雷管，可發射89式或更新的18式重型魚雷，以及潛射型魚叉反艦飛彈，使其無論在遠洋攔截或琉球群島周邊的隘口伏擊任務中，都極具威脅。

日本潛艦部隊正以每年一艘新艦下水的穩定節奏進行現代化，其最終目標是維持一支由約22艘先進潛艦組成的作戰艦隊，逐步汰換老舊的親潮級潛艦。每一艘搭載鋰電池技術的新潛艦服役，都為對手的反潛作戰（ASW）規劃者，增添了新的不確定性，因為同樣水域現在可能隱藏著一個更安靜、且能在伏擊點之間進行更長距離高速衝刺的「沉默殺手」。

