自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

馬祖季度雲台操演 8吋榴彈砲再開轟火光四射

2025/10/13 15:04

馬防部官兵在雲台操演中，操作M115榴彈砲模擬打擊敵目標。（軍聞社）馬防部官兵在雲台操演中，操作M115榴彈砲模擬打擊敵目標。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍馬防部季度「雲台操演」日前登場，軍方在這場攸關外島防衛作戰的演訓中，展現了各式火砲的威力。其中，口徑達203公厘、俗稱「八吋砲」的M115榴彈砲，在射擊指令下達後發出熊熊火光，砲彈在海面形成彈幕帶，可有效嚇阻進犯敵軍，展現堅實的防衛戰力。

M115榴彈砲為第二次世界大戰期間問世的大口徑火砲，其口徑達203公厘，與M110A2自走砲相當，僅次於240公厘的M1榴彈砲。雖然問世已久，迄今僅剩數量不明的少數火砲還在服役，但仍是我國外島陣地的重要裝備。

在雲台操演期間，各砲陣地由信管手及彈種手互助檢查彈種。（軍聞社）在雲台操演期間，各砲陣地由信管手及彈種手互助檢查彈種。（軍聞社）
根據國軍官方訊息，馬防部實施的「114年第3季雲台操演」，由北高守備大隊官兵操作M115式8吋榴彈砲、105榴彈砲、50機槍、T74排用機槍及M249班用機槍等編制武器，實施航道封控、阻止擾亂射擊、灘岸射擊與防護射擊等課目，透過實戰化訓練，驗證官兵臨戰應變及火力協同能力。

這場從拂曉時分登場的實彈演訓，將敵船團企圖登陸做為想定一環，除了各據點、砲陣地的整備工作，沿海據點官兵也模擬戰場情況，操作無人機實施偵察，並即時回傳影像至指揮所，藉此強化戰場情資掌握。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中