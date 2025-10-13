馬祖季度雲台操演 8吋榴彈砲再開轟火光四射

馬防部官兵在雲台操演中，操作M115榴彈砲模擬打擊敵目標。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍馬防部季度「雲台操演」日前登場，軍方在這場攸關外島防衛作戰的演訓中，展現了各式火砲的威力。其中，口徑達203公厘、俗稱「八吋砲」的M115榴彈砲，在射擊指令下達後發出熊熊火光，砲彈在海面形成彈幕帶，可有效嚇阻進犯敵軍，展現堅實的防衛戰力。

M115榴彈砲為第二次世界大戰期間問世的大口徑火砲，其口徑達203公厘，與M110A2自走砲相當，僅次於240公厘的M1榴彈砲。雖然問世已久，迄今僅剩數量不明的少數火砲還在服役，但仍是我國外島陣地的重要裝備。

請繼續往下閱讀...

在雲台操演期間，各砲陣地由信管手及彈種手互助檢查彈種。（軍聞社）

根據國軍官方訊息，馬防部實施的「114年第3季雲台操演」，由北高守備大隊官兵操作M115式8吋榴彈砲、105榴彈砲、50機槍、T74排用機槍及M249班用機槍等編制武器，實施航道封控、阻止擾亂射擊、灘岸射擊與防護射擊等課目，透過實戰化訓練，驗證官兵臨戰應變及火力協同能力。

這場從拂曉時分登場的實彈演訓，將敵船團企圖登陸做為想定一環，除了各據點、砲陣地的整備工作，沿海據點官兵也模擬戰場情況，操作無人機實施偵察，並即時回傳影像至指揮所，藉此強化戰場情資掌握。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法