軍情動態 > 國際軍情

德國砸1324億下訂20架「超級颱風」 專職獵殺敵軍防空系統

2025/10/13 16:19

一架德國空軍的「颱風」戰鬥機掛載著「金牛座」（Taurus）長程巡弋飛彈飛行。德國國會近日已批准採購20架最新型的「颱風」電戰機，將專職獵殺敵方的地面防空系統。（圖：金牛座公司）一架德國空軍的「颱風」戰鬥機掛載著「金牛座」（Taurus）長程巡弋飛彈飛行。德國國會近日已批准採購20架最新型的「颱風」電戰機，將專職獵殺敵方的地面防空系統。（圖：金牛座公司）
〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Breaking Defense》報導，德國國會預算委員會已批准一筆價值37.5億歐元（約新台幣1324億元）的軍購案，將為德國空軍採購20架最新規格的「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰鬥機，以強化其電戰能力。

德國國防部在一份聲明中表示，「颱風」戰機是德國戰鬥機隊的中流砥柱，此次採購的「第五批次」（Tranche 5）新機，旨在逐步汰換老舊的「龍捲風」（Tornado）戰機，並將其關鍵的「電子作戰與偵察」（ECR）能力，轉移到一個更具未來性的平台上。

這批新戰機預計將於2031至2034年間交付，並將配備先進的「電子掃描陣列雷達」（E-scan radar）。更關鍵的是，德國國會同時批准了另一筆約11.3億歐元的預算，將為「颱風」機隊整合由瑞典紳寶（Saab）公司開發的「AREXIS」先進電子作戰系統。

德國國防部直言，此舉是為了讓「颱風」具備「壓制敵方地面防空系統」（suppression of ground-based air defense, SEAD）的關鍵能力。這意味著，未來的德國「颱風」戰機將能透過強大的電子干擾能力，致盲、甚至獵殺敵方的防空雷達與飛彈陣地。

「颱風」戰鬥機是歐洲國防工業合作的典範，由德國、英國、義大利與西班牙4國共同組成的聯盟所開發製造。此次德國通過的新訂單，是對該計畫的再一次肯定。

除了戰機本身，德國預算委員會也同步批准了價值4.12億歐元的「颱風」飛行模擬器採購案，以及穿甲彈、海軍特種部隊舟艇等多項軍購，展現了在區域安全局勢緊張下，德國持續強化國防投資的決心。

