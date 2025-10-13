海軍加緊調校海鯤潛艦2系統拚潛航 王定宇：稍有落後仍循序漸進

「海鯤號」潛艦（SS-711）今年7月3日執行第三次海上測試的。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部長顧立雄今（13）日出席立法院外交及國防委員會，進行「潛艦國造專案進度報告」；海軍會後發布新聞稿指稱，海鯤號潛艦3次浮航後，已完成多數系統調校，尚餘2系統由我國工程師、原廠技協合力測試中，力達潛航標準。立委王定宇表示，全案期程雖有落後，但仍「循序漸進」邁向完成，呼籲各界共同支持首艘國造防禦潛艦。

王定宇表示，由於國造潛艦事涉敏感、易受外力干擾而影響進度，因此採用「機密專報」方式進行，期望在保護國家利益的前提下，同時保障國會議員持續監督部會的管道；不過，為滿足納稅人知的權利，此次議會要求國防部等專案主責機關，就可報告部分對外提供「公開版」說明，以利關心國防自主的民眾，得以了解全案最新進程。

圖為今（13）日出席外交及國防委員會，進行「潛艦國造專案進度報告」的國防部長顧立雄，並在會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

專案報告後，海軍司令部指出，我國首艘國造潛艦「海鯤號」（SS-711）3次浮航中，已先後整備戰鬥、主液壓、潛航充排水及聲納等系統，並完成艦體水密檢驗、儎台裝備性能校正及戰鬥系統水線以下三大類裝備的細部調校；為滿足後續海試條件，團隊正最終調校「主機與電力管理系統」、「整合式儎臺管理系統」（IPMS）等兩項，驗證主機自動充電，以及修改的IPMS軟體，即可展開淺水、深水潛航。

王定宇進一步指出，就他與海軍出身的國民黨立委陳永康共同評價，全案雖稍有落後，但整體是「按步就班、循序漸進」，仍在朝能夠完成的方向邁進。

為滿足後續海試潛航條件，海軍司令部表示，現正協同原廠、國內工程師團隊進行「主機與電力管理系統」、「整合式儎臺管理系統」（IPMS）最終調校，確保測試安全且順利。（本報資料照，台船提供）

他強調，我國首次自製潛艦實屬不易，務必做到安全第一，其次則要確保品質，最後再如期完成；國軍若能擁有潛艦，將可有效嚇阻中國解放軍發動兩棲登陸作戰，戰略方面十分重要。因此，他期望國家安全不分黨派，呼籲各界共同支持國造潛艦順利完成。

