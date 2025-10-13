參院建議邀台參與環太平洋軍演 蘇紫雲：今年語氣強烈表達對台支持

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國參議院日前通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議美國國防部邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，美國國會今年以「強烈建議」提議邀請台灣參與RIMPAC，表達參眾兩院對台的支持，在政治上的確會有影響。

媒體報導，美國參議院日前通過明年度國防授權法案，內容涵蓋軍援台灣10億美元與「強烈建議」（strongly encourages）國防部長在適當情況下，邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習。

蘇紫雲指出，美國國會在近年的NDAA中，都有提議邀請台灣參與RIMPAC，今年措辭強烈，特別使用「強烈建議」的語氣，表達美國參眾兩院對台的支持，等於是一種政治動力，雖然仍沒有強制力，但在政治上的確會有影響。

蘇紫雲認為，短期內，台灣可能透過海巡署或觀察員身份參與RIMPAC，台灣與美、日都有簽訂合作備忘錄，若以海巡署參與，會著重海上安全、海上救難、海上反恐、反偷渡、反走私等問題，併同非戰爭軍事行動軍演；若是以觀察員方式參與RIMPAC，則可能以軍職或政府學者參與的形式參加。

蘇紫雲表示，台灣對於參與RIMPAC應保持戰略耐心，以平常心看待參議院這次通過的國防授權法案。至於軍援部分，蘇紫雲認為，從白宮過去釋出的信號來看，美國總統川普卡關國防授權法案的可能性不高。

