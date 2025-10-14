海龍蛙兵重心移澎湖 江啟臣：可增戰略縱深 但應兼顧金馬戰力

海龍蛙兵擅長近距離作戰、滲透等任務，是國軍的精銳之師。（資料照）

〔記者涂鉅旻、陳治程／台北報導〕有「海龍蛙兵」之稱的陸軍航特部兩棲偵察營，近期已一改著重於金門防務思維，將主力移至澎湖牛心灣營區。海龍蛙兵退伍的立法院副院長江啟臣認為，隨著海龍蛙兵任務從滲透改成固守，以澎湖為總部可增戰略縱深，也有利於美方訓練。但考慮台海整體戰略，金、馬部署也應盡可能維持，確保機動性與彈性。

江啟臣從國軍精銳之師「海龍蛙兵」退伍後，赴美求學並返台任教，具有相當深厚的外交、國防與國安素養，2012年當選立委後，長年在立法院外交及國防委員會扮演稱職監督者角色，2024年當選立法院副院長迄今。

參與嚴酷的「硬漢路」測考的海龍蛙兵學員。（資料照，軍聞社提供）

陸軍航特部兩棲偵察營原本將主力駐防於金門，其次則駐紮於澎湖、馬祖與台中港等地，且美方提供我國的施訓地點也以金門為主。不過，隨著澎湖西嶼的牛心灣營區落成啟用，海龍蛙兵的重兵亦移至該地，美方協訓人員也從金門轉移至澎湖。

對於這項兵力部署轉變，江啟臣近日接受本報專訪時表示，海龍蛙兵以往部署於外島的考量，是為了執行「突擊性」工作做準備，例如游泳滲透到中國破壞設施、情蒐等，如今，台海作戰環境已截然不同，戰略已從滲透改為固守。因此，軍方將澎湖作為海龍蛙兵總部，並支援金門、馬祖等地的思維合理。

請繼續往下閱讀...

立法院副院長是海龍蛙兵退伍，迄今仍相當關注海龍蛙兵相關議題。（記者廖振輝攝）

江啟臣也說，美方人員以往在我國外島協訓具有敏感性，但由於戰略縱深過於短淺，有遭對岸情蒐的風險，加上中國解放軍已經常逾越台海中線活動，部署在位於台海中線附近、戰略縱深較為足夠的澎湖，有其邏輯與合理性。

但江啟臣呼籲，雖然海龍蛙兵將重兵置於澎湖沒問題，但不宜將布防金、馬的單位裁撤，因為海龍蛙兵專精於近距離作戰、快速反應與打擊、反斬首、反滲透，因此部署於可能較早爆發戰事之地，或者要塞、河口等都相當合理。因此，他建議，軍方應通盤釐清所需人力，並在維持既有基地與人員情況下機動、彈性部署；海龍蛙兵的訓練思維也應不斷推陳出新，並持續與美方合作，汲取更多寶貴經驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法